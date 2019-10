Đề nghị khởi tố vụ bị thương tích 84% ngay ngày đầu đi học

Ngày 23-10, Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TP.HCM đã gửi văn bản đến Công an huyện Đức Hòa và VKSND huyện Đức Hòa , tỉnh Long An đề nghị khởi tố vụ án liên quan đến việc con của chị Đặng Thị Cương bị thương tích 84% ngay ngày đầu đi học.

Hội nhận thấy tỉ lệ thương tích 84% tổn thương vô cùng lớn đến sức khỏe của bé, ảnh hưởng nghiêm trọng đến quá trình phát triển với những di chứng nặng nề.

Do đó, Hội đề nghị khởi tố vụ án để làm rõ trách nhiệm của cơ sở mầm non và người trông giữ trẻ. Nếu đủ căn cứ thì cần khởi tố bị can để xử lý đúng quy định pháp luật nhằm ngăn ngừa chung cho xã hội.

Theo kết quả giám định của Trung tâm Giám định pháp y tỉnh Long An ngày 24-9, tỉ lệ tổn thương cơ thể của bé do thương tích gây nên tại thời điểm giám định là 84%.

Như PLO đã thông tin, sáng 9-7, chị Cương đưa con trai và con gái hơn tám tháng tuổi đến nhóm trẻ tư thục Hoa Tuổi Thơ (xã Đức Hòa Hạ , huyện Đức Hòa, Long An) để gửi giữ ngày đầu tiên. Nhóm trẻ này có giấy phép hoạt động. Thời điểm này, nhóm trẻ đang nhận giữ năm trẻ, trong đó có hai con của chị Cương. Khi đến lớp, bé vẫn khỏe mạnh, bú bình thường.

Đầu giờ chiều cùng ngày, cô giữ trẻ gọi chị đến đón con. Chị đến nơi thì thấy con đang co giật, mặt trắng bợt, mắt trợn tròng, sùi bọt mép... nên đưa con đi bệnh viện. Theo ghi nhận ban đầu, bé nhập viện trong tình trạng sốt, co giật và được chẩn đoán theo dõi viêm màng não.

Sau đó, bé được chuyển đến BV Nhi đồng thành phố (TP.HCM). Khi nhập viện, bé hôn mê, co giật, phải đặt nội khí quản để cấp cứu. Sau khi có kết quả chụp CT, bé được chẩn đoán bị xuất huyết dưới màng cứng, phù não lan tỏa, huyết khối xoang tĩnh mạch dọc trên, phải mổ gấp trong trạng thái đang hôn mê để lấy một phần sọ ra ngoài.

Người trông giữ trẻ trình bày rằng sau khi đến lớp vài tiếng thì bé khóc dữ dội. Cô dỗ dành nhưng bé không nín. Sau hơn 1 giờ đồng hồ, bé có biểu hiện co giật...

Cả hai cô giáo trông nom nhóm trẻ đều khẳng định chỉ ẵm dỗ dành, đặt bé vào võng ru chứ không tác động mạnh đến bé. Cô giáo đã đưa cho chị Cương 20 triệu đồng để lo viện phí.

Phòng GD &ĐT huyện Đức Hòa cho biết hiện nay nhóm trẻ này đã ngưng hoạt động.

Vợ chồng chị Cương đều không biết chữ, theo các công trình xây dựng để phụ làm hồ nên gửi hai con cho nhóm trẻ này để tiện làm việc.

Chị Cương cho biết bé hay khóc, khi tỉnh khi mê, không ngủ được, ói liên tục nếu không có thuốc kịp thời. Ngày 9-10 vừa qua, bệnh viện gắn hộp sọ vào cho bé sau thời gian được nuôi dưỡng bên ngoài nhưng chưa được.