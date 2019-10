Đề nghị phạt tù cựu cảnh sát giao thông về tội đánh bạc

Chiều 8-10, sau sáu ngày làm việc, phiên tòa xét xử 13 bị cáo trong vụ án đánh bạc của TAND huyện Tuần Giáo (Điện Biên) kết thúc phần xét hỏi, chuyển sang tranh tụng.



Trình bày bản luận tội, đại diện VKSND huyện Tuần Giáo khẳng định có đủ cơ sở để truy tố cả 13 bị cáo về tội đánh bạc với tổng số tiền là 11,1 triệu đồng. Trong đó, bảy người bị bắt quả tang, sáu người bỏ chạy.

Vị kiểm sát viên bác bỏ toàn bộ lời khai của các bị cáo khi cho rằng bị điều tra viên (ĐTV) “hướng dẫn”; thời điểm bắt quả tang công an không kiểm đếm, không lập biên bản niêm phong tiền. Một số không hề bị bắt giữ như tài liệu trong hồ sơ vụ án. ĐTV khóa tay, ép nhận số tiền cho “khớp” với hồ sơ…

Từ những căn cứ đưa ra, đại diện VKS đề nghị tuyên phạt Ngô Đức Hiếu (cựu cán bộ Phòng CSGT Công an tỉnh Điện Biên) 9-12 tháng tù, 12 bị cáo còn lại từ chín tháng tù treo đến 18 tháng tù giam.



Đại diện VKS bác bỏ lời khai của những bị cáo không nhận tội.

Ngay sau đó, các luật sư (LS) bào chữa cho nhóm bị cáo không nhận tội phản bác lại quan điểm của cơ quan công tố.

LS của Nguyễn Thị Hòa cho rằng nhiều chứng cứ trong vụ án được cơ quan tố tụng thu thập không đúng quy định. Điển hình, biên bản bắt quả tang không ghi rõ thu giữ những gì, số tiền trên chiếu bạc không được kiểm đếm (bao nhiêu tờ, mệnh giá gì…), tiền không được niêm phong tại hiện trường mà đến tận gần một ngày sau ở trụ sở công an huyện.

Đáng chú ý, dù bào chữa theo hướng thân chủ mình vô tội nhưng vị LS này lại nhận định việc cơ quan công an chỉ xử phạt hành chính đối với ông Lê Ngọc Thanh (người cũng tham gia đánh bạc nhưng ra về trước khi công an ập vào) là không công bằng với các bị cáo, có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm.

Trong khi đó, LS của Ngô Đức Hiếu đưa ra nhiều luận cứ để chứng minh cựu CSGT không tham gia đánh bạc. Theo LS, lời khai ban đầu của một số bị cáo trong nhóm bị bắt quả tang cho thấy Hiếu chỉ đến chúc tết rồi ra về. Họ cũng không nhìn thấy ai bỏ chạy. Biên bản bắt quả tang không thể hiện việc có người bỏ chạy. Cơ quan tố tụng chưa chứng minh được Hiếu tham gia đánh bạc như thế nào, chơi bao nhiêu ván, bao nhiêu tiền, thắng hay thua.

Ngoài ra, hồ sơ cho thấy có nhiều vi phạm tố tụng như cùng một thời gian, cán bộ Công an thị trấn Tuần Giáo lập hai biên bản tại hai địa điểm khác nhau, không có biên bản bàn giao người bị bắt quả tang giữa công an thị trấn và công an huyện…

LS của Phạm Văn Rỵ nhắc lại vấn đề ổ đĩa ghi âm, ghi hình buổi hỏi cung của bị cáo Hòa có lời khai về việc ký niêm phong tiền tại phòng làm việc của ĐTV chứ không phải tại hiện trường. Thế nhưng biên bản hỏi cung lại không ghi tình tiết này. Tại tòa, Hòa cũng nói những ổ đĩa đó không khách quan vì được ĐTV “hướng dẫn” khai.

Các LS còn cho rằng theo quy định tại Điều 163 BLTTHS, vụ án trên thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, không có sự câu kết chặt chẽ. Do vậy, thẩm quyền điều tra thuộc công an huyện. Việc công an tỉnh rút hồ sơ vì “tính chất phức tạp” là không đúng. Đến khi ra cáo trạng, phần diễn biến hành vi phạm tội của các bị cáo lại chỉ gói gọn ở hai trang giấy.

Một diễn biến đáng chú ý khác, trong phần tranh tụng, LS của bị cáo Hoàng Quốc Việt cho biết bảy LS tham gia vụ án này đã có đơn khiếu nại vì chủ tọa phiên tòa có nhiều hành vi tố tụng vi phạm quy định pháp luật.

Theo đơn, các LS dẫn chứng từ hồ sơ vụ án cho thấy điện thoại của các bị cáo bị Công an thị trấn Tuần Giáo thu giữ ngay sau khi bắt quả tang (chiều 6-2) nhưng quá trình giải quyết vụ án và xét xử tại tòa, nhiều bị cáo lại khẳng định đến chiều 7-2 thì điện thoại của mình mới bị thu giữ tại Công an huyện Tuần Giáo.

Các LS đề nghị HĐXX mở niêm phong số điện thoại trên, kiểm tra nhật ký cuộc gọi để xác định thời điểm bị thu giữ là khi nào. Tuy nhiên, chủ tọa bác bỏ yêu cầu này với lý do không thuộc thẩm quyền của HĐXX.

Cạnh đó, HĐXX cũng không cho phép các LS sao chép những ổ đĩa chứa dữ liệu ghi âm, ghi hình hỏi cung bị cáo. Điều này vi phạm nguyên tắc bảo đảm tranh tụng trong quá trình giải quyết vụ án (Điều 26) cũng như vi phạm quyền của người bào chữa trong vụ án hình sự (Điều 73, BLTTHS).

“Chúng tôi khiếu nại các hành vi nêu trên của chủ tọa phiên tòa. Đề nghị HĐXX đưa vào hồ sơ vụ án và giải quyết theo quy định về khiếu nại trong tố tụng hình sự” - đơn viết.

Cuối buổi làm việc ngày 8-10, các LS đã nộp đơn khiếu nại trên cho thư ký tòa. Tòa tiếp tục làm việc vào sáng nay.