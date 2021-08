Hai cựu phó bí thư phạm tội do ưu ái, nể nang Theo CQĐT, bị can Trần Thanh Liêm (phó bí thư Tỉnh ủy, chủ tịch UBND tỉnh giai đoạn 2015-2020), bị can Phạm Văn Cành (phó bí thư thường trực Tỉnh ủy giai đoạn 2013-2018) biết Tổng công ty 3-2 đã chuyển nhượng khu đất 43 ha cho liên danh trái chủ trương của Tỉnh ủy và trái quy định pháp luật. Tuy nhiên, tại cuộc họp thường trực Tỉnh ủy, hai bị can vẫn đồng ý cho tổng công ty tiếp tục được chuyển nhượng 30% vốn góp tại liên doanh cho Công ty Âu Lạc, tạo điều kiện cho bị can Minh và đồng phạm bán rẻ 43 ha đất của Nhà nước. Hành vi của hai bị can gây thiệt hại hơn 302 tỉ đồng. Nguyên nhân phạm tội của cả hai là do ưu ái, có phần nể nang đối với Tổng công ty 3-2, là DN do Tỉnh ủy làm chủ sở hữu.