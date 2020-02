Đề nghị truy tố cựu phó chánh án quận 4

Giữ quyền im lặng không khai báo một số tình tiết Kết luận điều tra xác định vụ án này do hai bị can Nguyễn Hải Nam và Lâm Hoàng Tùng cùng đồng phạm thực hiện hành vi phạm tội xuất phát từ tranh chấp hợp đồng mua bán căn nhà 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường Đa Kao, quận 1). Hai bị can Nam, Tùng giữ quyền im lặng, không khai báo thành khẩn về các tình tiết có liên quan. Về dân sự, bà Thảo yêu cầu bồi thường 520 triệu đồng tiền sửa chữa nhà do hư hỏng, 180 triệu đồng tiền mặt bị mất, một đôi bông tai trị giá 130 triệu đồng, quần áo, giày dép trị giá 400 triệu đồng, tám chiếc đồng hồ đeo tay trị giá 2,5 tỉ đồng... Tuy nhiên, đến nay bà Thảo chưa cung cấp được các chứng từ liên quan đến tài sản, CQĐT đang tiếp tục làm rõ. Đáng chú ý, CQĐT còn cho rằng ngoài hành vi xâm phạm chỗ ở, hai bị can Nam và Tùng còn có hành vi bế con của bà Thảo lên xe, đưa đi nơi khác. Hành vi này có dấu hiệu tội bắt, giữ người trái pháp luật. Công an đang tiếp tục điều tra làm rõ và đề nghị xử lý sau.