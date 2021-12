Tống tiền 2 triệu, bị phạt một năm tù treo Chiều 29-12, TAND TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) đã xét xử và tuyên phạt bị cáo Mai Xuân Cường (sinh năm 1990, ngụ quận Gò Vấp, TP.HCM) một năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội cưỡng đoạt tài sản. Về số tiền 2 triệu đồng, bị hại là bà Nguyễn Phương Hằng không yêu cầu bồi thường. Theo cáo trạng, Cường có quen biết với một phụ nữ tên L. Người này gửi cho Cường một số bức ảnh khỏa thân của bà Nguyễn Phương Hằng, nhờ Cường gửi cho bà Hằng để làm nhục, yêu cầu bà Hằng không công kích chị L trên mạng xã hội. Tuy nhiên, khi có những bức ảnh khỏa thân của bà Hằng, Cường lại uy hiếp, hăm dọa bà Hằng và gửi số tài khoản yêu cầu bà Hằng chuyển tiền cho mình. Sau nhiều lần bị uy hiếp, đến ngày 18-7, bà Hằng đã chuyển số tiền 2 triệu đồng (chứ không phải 20 triệu đồng, 200 triệu đồng như nhiều người nhầm tưởng) vào tài khoản cho Cường. Sau đó, Cường rút số tiền này tiêu xài cá nhân. Hôm sau (19-7), bà Hằng đến cơ quan công an tố cáo hành vi của Cường. Đến ngày 23-7, Cơ quan CSĐT Công an TP Thủ Dầu Một đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Cường. Tại tòa, bị cáo Cường khai nhận do không có tiền tiêu xài nên khi có những hình ảnh khỏa thân của bà Hằng, Cường đã nảy sinh ý định tống tiền. Đối với chị L, quá trình điều tra xác định cho thấy việc Cường thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản của bà Hằng thì chị L không biết nên cơ quan CSĐT chưa đủ căn cứ để xử lý hình sự.