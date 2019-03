Đeo vàng giả chứng tỏ giàu có để lừa bán bé gái 13 tuổi

Ngày 11-3, TAND tỉnh Nghệ An xử sơ thẩm, tuyên phạt Lang Thị Liên (35 tuổi, trú tại xã Mậu Đức, huyện Con Cuông, Nghệ An) 8 năm tù về tội mua bán trẻ em.

Đồng thời, Tòa tuyên buộc Liên phải bồi thường cho bị hại 52 triệu đồng.



Bị cáo Lang Thị Liên tại phiên tòa sơ thẩm.

Theo hồ sơ, Liên từng theo bạn bè đi sang Trung Quốc rồi lấy chồng sinh con ở Trung Quốc. Đến tháng 12-2016, Liên trở về quê nhà và đến nhà chị gái để ăn Tết cổ truyền. Khi đi vui chơi xuân, Liên mang theo nhiều vàng giả trong người để tỏ ra là người giàu có, sung sướng.

Liên đến nhà dì là Lô Thị Biểu (38 tuổi, trú tại xã Bình Chuẩn, huyện Con Cuông) khoe cuộc sống giàu sang rồi rủ em Chương Thị M. (13 tuổi, con gái bà Biểu) sang trông con cho Liên ở Trung Quốc. Thực chất là Liên muốn đưa M. sang Trung Quốc bán lấy tiền tiêu xài.



Bà Biểu tin tưởng cháu nên đã đồng ý “cho cháu M. đi trông con cho Liên”. Đúng ngày hẹn 13-1-2017, bà Biểu chở con gái ra thị trấn Con Cuông giao cho Liên. Khi sang đến Trung Quốc, Liên bán em M. cho một người đàn ông Trung Quốc mua về làm vợ với giá 7 vạn Nhân dân tệ (khoảng 210 triệu đồng). Trong đó, Liên gửi 90 triệu về cho bà Biểu; cho M. 10 triệu để sửa răng; trả tiền cho người môi giới 60 triệu. Số tiền 50 triệu còn lại Liên sử dụng, tiêu xài.

Sau tháng sau, bà Biểu thương nhớ con nên nhờ chị Vi Thị Thắm (trú xã Đôn Phục, huyện Con Cuông) sang Trung Quốc tìm cách đón, đưa M. về Việt Nam. Tuy nhiên, khi chị Thắm đang giải cứu, dẫn M. trốn được khỏi nhà chồng ở Trung Quốc thì bị Liên cùng nhóm người chặn đường bắt giữ. Liên gọi về Việt Nam yêu cầu người nhà chị Thắm đưa gần 400 triệu đồng sang chuộc chị Thắm.

Nhận được tin báo, ngày 24-7-2017, Cơ quan CSĐT công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Công an TP.Móng Cái (Quảng Ninh) và Tổ chức Rồng Xanh đề nghị Công an Trung Quốc giải cứu M. và chị Thắm về Nghệ An.

Đến tháng 11-2018, Liên nhận được thông tin cha đẻ ở quê nhà đang ốm nặng vì bị ung thư giai đoạn cuối. Liên trở về nhà thăm cha rồi chuẩn bị lừa đưa cô gái khác sang Trung Quốc để bán thì bị bắt giữ.

Đối với hành vi của Liên cùng một số đối tượng bắt M. và Thắm đòi tiền chuộc xảy ra ở Trung Quốc nên cơ quan chức năng ở Việt Nam chưa có căn cứ xử lý. Hiện cơ quan CSĐT đang tiếp tục làm rõ.

Tại phiên toà, bị cáo Liên thừa nhận hành vi phạm tội của mình, thể hiện ăn năn hối cải và trình bày hoàn cảnh khó khăn, xin giảm nhẹ hình phạt.