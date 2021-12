Cáo trạng truy tố bị cáo Võ theo khoản 1 Điều 330 BLHS, với khung hình phạt từ cải tạo không giam giữ đến ba năm và phạt tù từ 6 tháng đến ba năm.

Theo hồ sơ, chiều 2-8 , Công an quận 6 cùng Tổ tuần tra liên phường 7, 10, 11 gồm bốn cán bộ chiến sĩ công an, trong đó có anh Phan Tấn Tài (Công an phường 10) điều khiển xe mô tô tuần tra, kiểm soát việc chấp hành quy định về phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn.