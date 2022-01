Nguồn tin PLO cho biết liên quan vụ bé gái NTVA tám tuổi bị bạo hành, đánh chết ở quận Bình Thạnh, VKSND TP.HCM đã phê chuẩn các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt để tạm giam của công an đối với bà Nguyễn Võ Quỳnh Trang (sinh năm 1996, quê Gia Lai) về tội giết người và hành hạ người khác.

Trước đó, Công an TP.HCM đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án tội giết người theo Điều 123 Bộ luật hình sự và tội che giấu tội phạm theo Điều 389 BLHS. Và các quyết định khởi tố đối với hai bị can Trang và Thái.





VKSND TP.HCM đã phê chuẩn các quyết định của công an vụ thiên thần 8 tuổi bị bạo hành.



Cả hai bị Công an quận Bình Thạnh bắt khẩn cấp vào ngày 22-12-2021. Sau đó, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh chuyển hồ sơ vụ án này lên Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM để tiếp tục điều tra, xử lý. VKSND quận Bình Thạnh cũng chuyển hồ sơ lên VKSND TP.HCM để thụ lý theo thẩm quyền.