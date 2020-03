Điều chỉnh giảm trừ gia cảnh: Dân lợi, Nhà nước giảm thu

Nhu cầu người dân không giống bảy năm về trước Nếu chỉ dựa vào CPI để tính ra mức GTGC là không phù hợp, bởi GTGC là một hàm số đa biến, nó gồm rất nhiều biến số như CPI, chất lượng sống của người dân, nhu cầu của người dân đã hoàn toàn khác với thời điểm năm 2013. Do đó, không thể nào áp nhu cầu của người dân ở hiện tại phải giống hệt với nhu cầu của người tiêu dùng vào thời điểm diễn ra từ bảy năm trước. Một điểm đáng chú ý nữa là giá cả của hàng hóa, dịch vụ trên thực tế không đúng như chỉ số giá cả CPI mà Nhà nước đo. Ví dụ, một ổ bánh mì năm 2013 có giá chỉ khoảng 7.000-9.000 đồng thì ở thời điểm này tối thiểu phải từ 12.000 đồng, thậm chí có nơi bán 20.000 đồng/ổ bánh mì ngoài vỉa hè, tương đương giá cả đã tăng 40%-110%, cao hơn rất nhiều so với mức 23% mà Nhà nước tính toán. Do đó, nếu tính mức GTGC theo CPI thì rõ ràng người dân phải chịu thiệt hại rất nhiều. Chưa kể là trong hoàn cảnh hiện tại, người dân trên khắp cả nước còn phải đối diện với dịch bệnh COVID-19 thì thực sự mức GTGC như vậy sẽ đem đến nhiều lo ngại cho người dân. Ông BÙI QUANG TÍN, chuyên gia tài chính ngân hàng Thùy Linh ghi