15 trường hợp không được đề nghị đặc xá Điều 4 Quyết định 1161/2021 quy định 15 trường hợp dù có đủ điều kiện (quy định tại Điều 3) nhưng sẽ không được đề nghị đặc xá như: - Bị kết án phạt tù về tội phản bội Tổ quốc; tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân; tội gián điệp; tội xâm phạm an ninh lãnh thổ… - Bản án, phần bản án hoặc quyết định của Tòa án đối với người đó đang bị kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm theo hướng tăng nặng trách nhiệm hình sự; - Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi phạm tội khác; - Trước đó đã được đặc xá; - Có từ 02 tiền án trở lên; - Có căn cứ khẳng định đã sử dụng trái phép các chất ma túy; - Bị kết án phạt tù do phạm từ ba tội trở lên hoặc phạm từ hai tội do cố ý trở lên, kể cả trường hợp tổng hợp hình phạt; - Có một tiền án mà lại bị kết án phạt tù về tội do cố ý; ...