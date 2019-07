Điều tra bổ sung vụ xâm phạm chỗ ở của người khác

Ngày 4-7, TAND thị xã Tân Uyên (Bình Dương) xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo Trần Minh Đức, Trần Thị Mỹ Hạnh và bạn Vũ Ngọc Sang (cùng ngụ TP.HCM) về tội xâm phạm chỗ ở của người khác. Tuy nhiên sau phần xét hỏi tại tòa, HĐXX nhận thấy vụ án còn nhiều tình tiết cần phải làm rõ nên đã quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Theo hồ sơ, cuối năm 2007, ông Trần Minh Đức (ngụ TP.HCM) mua của bà Nguyễn Thị Tư hai mảnh đất ở thị xã Tân Uyên với giá 500 triệu đồng bằng hợp đồng viết tay. Bà Tư đã nhận 250 triệu đồng rồi giao cho ông Đức hai giấy đỏ. Theo cam kết số tiền còn lại ông Đức trả hết khi bà Tư làm hợp đồng công chứng sang tên trong vòng một tháng, nhưng bà Tư không làm theo cam kết.

Đến tháng 8-2009, bà Tư làm đơn cớ mất một giấy đỏ và xin cấp lại. Bà Tư đã mang giấy đỏ được cấp mới mang đi thế chấp ngân hàng để vay 400 triệu đồng. Ngoài ra, với mảnh đất đã bán cho ông Đức bà Tư còn viết giấy tay bán cho nhiều người khác, nên ông Đức đã làm đơn tố cáo .



Căn nhà và đất bà Tư bán cho bị cáo Đức sau đó làm đơn cớ mất để làm sổ đỏ mới.

Ngày 4-6-2016, sau 7 năm ông Đức làm đơn tố cáo thì CSĐT thị xã Tân Uyên có quyết định không khởi tố vụ án vì cho rằng: Giữa bà Tư và những người mua đất chỉ là các giao dịch dân sự, vô hiệu, không làm phát sinh, thay đổi các quyền, nghĩa vụ dân sự của các bên liên quan.

Sáng ngày 2-11-2018, nghe thông tin bà này đã bán nhà đang tranh chấp nên ông Đức đã lái xe ô tô đến nhà bà Tư để đòi tiền. Sau đó công an đến và ba người bị khởi tố, trước khi được tại ngoại thì họ bị tạm giam 10 ngày.

Tại tòa, các bị cáo khai khi đến nhà bà Tư thì bị cáo Đức ngồi ngoài xe ô tô đậu bên cổng nhà còn Sang và Hạnh đi vào khi cổng và cửa nhà đều mở. Khi thấy bà Tư từ trong nhà bước ra thì Sang hỏi chuyện và bà Tư bỏ đi sang hàng xóm.

Bị cáo Sang khai: “Vì đi cả ngày mệt quá nên khi bà Tư bỏ đi bị cáo có kéo cái võng trong nhà ra ngoài hè nằm nghỉ. Đến lúc thấy nhiều người lớn tiếng thì bị báo thức giấc thấy một có người chính quyền xã đến làm việc nhắc nhở. Lúc này các bị cáo yêu cầu chính quyền địa phương phải lập biên bản về sự việc không để bà Tư trốn…”.

Đến khoảng 17 giờ 30 phút không thấy bà Tư về các bị cáo đi ra ngoài ô tô về thì lúc này có công an xã và cả người mặc áo Viện kiểm soát đến nói quay lại vào nhà bà Tư để làm việc. Tại đây các bị cáo bị công an, dân quân xông vào khống chế đưa về trụ sở công an.

Bị cáo Hạnh khai: “Sau khi bị mời lại vào nhà bà Tư chúng tôi bị khống chế. Bị cáo dùng điện thoại quay phim lại thì bị một người mặc đồ công an giật ném xuống đất hư hỏng, một số người khác xông vào đấm đá liên tục...".

Tại tòa bà Tư đại diện cho phía bị hại thì cho rằng lúc bị cáo Sang và Hạnh đến nhà bà đang ở nhà hàng xóm cạnh bên. Vì sợ hãi nên bà đã điện thoại cho công an xã đến. Còn về các giấy đỏ thì bà này trình bày đúng theo nhưng gì mà cáo trạng đã nêu.

Sau một buổi xét hỏi, HĐXX nhận thấy nhiều tình tiết quan trọng trong vụ án chưa được làm rõ. Chẳng hạn lời khai của người bị hại và bị cáo trước tòa còn mâu thuẫn. Đặc biệt, khi các bị cáo vào trong nhà bà Tư có làm hư hỏng tài sản thiệt hại gì hay không, thời gian cụ thể các bị cáo vào nhà bao lâu?... Vì vậy HĐXX quyết định tuyên trả hồ sơ vụ án để điều tra bỏ sung.