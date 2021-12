VKSND TP.HCM vừa hoàn tất cáo trạng, chuyển hồ sơ qua TAND cùng cấp để xét xử bị cáo Dương Quang Hùng (SN 1991, ngụ Thừa Thiên - Huế) về tội giết người và Nguyễn Xuân Tài (SN 2000, ngụ Đồng Nai) về tội cố ý gây thương tích. Dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra vào ngày 24-12.

Điểm chú ý ở vụ án này là trong giai đoạn điều tra, Viện trưởng VKSND TP.HCM đã phải có văn bản yêu cầu Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra cùng cấp phân công điều tra viên khác thay cho một điều tra viên đang thụ lý vụ án, nhưng bị cơ quan kiểm sát đánh giá là "không làm hết trách nhiệm, không thực hiện các yêu cầu của VKS", theo khoản 2 Điều 174 BLTTHS.

Điều tra viên được nhắc tới là ông Trần Ngô Việt Cường (PC01).



Do điều tra viên không làm hết trách nhiệm nên Viện trưởng VKSND TP.HCM đã ra văn bản yêu cầu. Ảnh: Chụp từ văn bản

Theo Cáo trạng, Hùng và Tài, cùng Mai Hoài Trường, Trần Văn Phúc, Phạm Thị Yep (vợ anh Phúc) Phạm Gia Quy (con chị Yep), Trần Văn Hòa làm chung trong một xưởng sắt (tại huyện Bình Chánh, TP.HCM).

Vào khoảng 17 giờ ngày 12-10-2019, sau khi làm việc xong, cả nhóm tổ chức ăn nhậu tại xưởng sắt.

Đến khoảng 20 giờ 30 phút cùng ngày, tất cả ngưng nhậu, dọn dẹp đi về. Lúc này, Tài và Hùng dắt xe ra thì thấy anh Lê Văn Phước điều khiển xe máy chở bạn gái đến thăm chị Yep.

Diễn biến sau đó giữa Hùng và anh Phước có lời qua tiếng lại. Trường thấy vậy liền lao vào đấm anh Phước. Anh Phước chạy xưởng, lấy hai vỏ chai bia, đập vỡ phần đáy làm vũ khí phòng thủ. Tài cầm hai chai bia ném vào đầu anh Phước dẫn đến chảy máu. Hùng cầm một thanh sắt dài đuổi đánh anh Phước. Trường chạy vào góc xưởng, lấy 1 con dao tự chế đâm anh Phước nhưng được mọi người can ngăn, lấy lại con dao.

Một lúc sau, do mọi người can ngăn, Hùng và Tài bỏ đi. Anh Phước được mọi người đưa đi cấp cứu, thương tật 52%. Hôm sau, Hùng và Tài ra trụ sở Công an huyện Bình Chánh đầu thú.