Điều tra vụ xe biển xanh gây tai nạn rồi bỏ chạy

Liên quan đến vụ xe biển xanh gây tai nạn rồi bỏ chạy, ngày 5-5, Đội Điều tra tổng hợp Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội cho biết cơ quan này đang tích cực điều tra làm rõ. Hiện tài xế điều khiển ô tô nói trên cũng đã ra trình diện.



Trao đổi với báo chí, một lãnh đạo Cục CSGT cho biết xe biển xanh trong vụ tai nạn là của một đơn vị thuộc Bộ Công an. Tuy nhiên, vị lãnh đạo này từ chối thông tin cụ thể về đơn vị này cũng như danh tính tài xế.

Trong khi đó, đại diện Phòng Kiểm định xe cơ giới, Cục Đăng kiểm Việt Nam, cho biết hệ thống dữ liệu quản lý phương tiện cơ giới đường bộ của Cục không có thông tin về ô tô biển xanh 80A-116.99. Do vậy cơ quan đăng kiểm chưa xác định được chủ xe, hồ sơ kỹ thuật phương tiện.

Theo đơn vị này, hệ thống quản lý của Cục Đăng kiểm Việt Nam chỉ quản lý xe dân sự, còn đối với các xe do lực lượng công an hoặc quân đội quản lý không có trên hệ thống. Vì vậy, có thể có hai trường hợp xảy ra: Chiếc xe gây tai nạn có thể do lực lượng vũ trang quản lý hoặc biển số 80A trên là giả.



Ô tô biển xanh 80A-116.99 được cho là gây tai nạn rồi bỏ chạy. (Ảnh từ mạng xã hội)



Cộng đồng mạng chia sẻ thông tin để truy tìm ô tô gắn biển xanh. (Ảnh chụp từ mạng xã hội)

Ở một diễn biến khác, ông Ngô Văn Phương (55 tuổi, quê Giao Thủy, Nam Định, người bị ô tô tông) hiện đang nằm điều trị tại bệnh viện. Gia đình cho hay ông vẫn còn đau đầu và buồn nôn.

Trước đó, khoảng 21 giờ tối 4-5, tại đường Nguyễn Xiển, đối diện khu đô thị The Manor Central Park, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai (Hà Nội), một ô tô biển xanh 80A-116.99 đã tông vào xe máy do ông Phương điều khiển đang lưu thông cùng chiều. Cú tông mạnh hất văng nạn nhân xuống đường, bị thương nặng và bất tỉnh, được xe cứu thương đưa đi cấp cứu tại BV 103 sau đó.

Sau va chạm, ô tô gắn biển số xanh bị vỡ phần đầu, tài xế đánh lái sang trái rồi tiếp tục lưu thông theo hướng về quận Thanh Xuân, thay vì dừng lại giải quyết. Tại hiện trường, xe máy nằm cách nạn nhân hơn 20 m và hư hỏng nặng phần đuôi, biển số bị tông gập vào gầm yên xe.

Do xe biển xanh (80A-116.99) không chịu dừng lại, một người dân đi đường đã đuổi theo, quay clip và đưa lên mạng xã hội để nhờ cộng đồng mạng truy tìm. Sự việc nhanh chóng được chia sẻ trên các diễn đàn lớn, hàng ngàn người bày tỏ sự bức xúc trước hành vi của tài xế ô tô.