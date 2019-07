Đình chỉ điều tra 3 thanh niên đập bức tường xây trái phép

Ngày 23-7, anh Định Quốc Ân, Lê Vĩnh Vũ Nam và Nguyễn Văn Toàn cho biết đã nhận được quyết định đình chỉ vụ án hình sự hủy hoại tài sản của công an thị xã Thuận An (Bình Dương). Đồng thời, cả ba anh cũng nhận được quyết định đình chỉ điều tra bị can.

Đây là vụ không đáng bị khởi tố hình sự nhưng cơ quan tố tụng vẫn khởi tố, bắt giam ba bị can.

Theo hồ sơ, hơn 10 năm nay, gia đình anh Ân và ông hàng xóm tranh chấp một lối đi độc đạo tại khu phố Hòa Lân 1 (phường Thuận Giao, thị xã Thuận An). Mẹ anh Ân cho rằng đây là lối đi chung, còn ông hàng xóm nói đây là đất của mình.



Con chủ nhà cùng 2 người ở xóm trọ đập mảng tường xây trái phép chắn lối đi duy nhất bị khởi tố, bắt giam.

Khi cơ quan chức năng đang xử lý việc tranh chấp thì ngày 22-7, ông hàng xóm xây tường gạch chắn ngang lối đi này. Gia đình anh Ân gửi đơn lên UBND phường Thuận Giao đề nghị ông hàng xóm chấm dứt hành vi cản trở người khác đi lại. Phường yêu cầu ông hàng xóm giữ nguyên hiện trạng con đường nhưng ông này không đồng ý.

Vì không có lối đi ra ngoài nên anh Ân cùng 2 người đang thuê trọ là Lê Vĩnh Vũ Nam và Nguyễn Văn Toàn đã đập bỏ bức tường. Ngay sau đó, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Thuận An đã khởi tố, bắt tạm giam cả ba thanh niên trên với cáo buộc họ hủy hoại bức tường gạch 7,2 m2, trị giá 2,5 triệu đồng. Sau 13 ngày bị bắt giam, ba người được tại ngoại để điều tra.



Gia đình anh Ân cùng những người trong khu trọ phải bắc thang, trèo qua tường để đi ra ngoài.

Tuy nhiên, anh Ân, Nam và Toàn cho biết mảng tường đổ chỉ cao 1,7 m, dài 2,5 m (tức 4,2 m2), trị giá chỉ hơn 1 triệu đồng chứ không phải dài 3,8 m và cao 2,2 m, diện tích 7,2 m2 như VKSND Thuận An khẳng định. Cả ba người cho rằng cơ quan chức năng đã không minh bạch trong quá trình điều tra, nâng giá trị bức tường để hình sự hóa vụ việc. Bên cạnh đó, Nam và Toàn chỉ phụ Ân dọn dẹp chứ không phá đổ tường.

Sau khi bị bắt giam và được tại ngoại, cả ba người đã làm đơn kêu oan nhưng không được cơ quan chức năng giải quyết. Thời điểm đó, ông Nguyễn Thanh Sơn (Phó Viện trưởng VKSND thị xã Thuận An) cho biết, VKS chỉ dựa vào kết quả của hội đồng thẩm định giá để ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam ba bị can về tội hủy hoại tài sản.