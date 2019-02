Theo ông C., ngày 20-4-2011, trong khi đốt dọn bãi chè nằm liền kề với đồi keo nhà ông, anh G. đã để lửa cháy lan sang đồi keo tai tượng bốn năm tuổi của gia đình ông. Người dân cùng với công an viên và các lực lượng khác đã đến dập lửa giúp nhưng do thời tiết hanh khô, nắng nóng nên lửa lan rộng. Hậu quả đồi keo nhà ông bị cháy 0,3 ha với khoảng 500 cây, do keo bị cháy nham nhở nên không bán gỗ được mà chỉ mang về chặt làm củi.



Sau đó anh G. đã đến thỏa thuận với gia đình ông, tự nguyện bồi thường 15 triệu đồng và hẹn đến ngày 30-10-2011 sẽ trả xong. Do gia đình ông mới nhận được 2 triệu đồng nên ông khởi kiện đề nghị tòa án buộc anh G. phải bồi thường.

Anh G. thừa nhận việc để lửa cháy lan sang bãi keo của nhà ông C. Do gia đình ông C. đòi mức bồi thường quá cao nên anh không nhất trí, anh đề nghị giải quyết theo quy định của pháp luật. Tháng 5-2018, TAND huyện Phú Lương xử sơ thẩm đã chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông C., buộc anh G. phải bồi thường hơn 19 triệu đồng.

HĐXX phúc thẩm nhận định anh G. đốt bãi cỏ khô gần bãi chè của gia đình, do chủ quan đã để lửa cháy lan sang đồi keo tai tượng nhà ông C., làm cháy khoảng 0,3 ha cây keo bốn năm tuổi. Anh G. đã thừa nhận nguyên nhân dẫn đến sự việc cháy đồi keo của gia đình ông C. và nhất trí bồi thường thiệt hại. Vì thế tòa sơ thẩm buộc anh G. phải bồi thường toàn bộ thiệt hại cho gia đình ông C. là có căn cứ, đúng pháp luật.

Theo kháng cáo, anh G. cho rằng thiệt hại xảy ra chỉ có 194 cây chứ không phải là 500 cây keo. Căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ, HĐXX thấy sự việc cháy đồi keo được các cơ quan chức năng và UBND xã đến lập biên bản xác định thiệt hại. Loại cây bị cháy là cây keo trồng được bốn năm tuổi, diện tích bị cháy là 0,3 ha.

Tại biên bản tự nguyện thỏa thuận giải quyết ngày 21-4-2011 do ban xóm lập đã xác định cháy rừng keo, diện tích khoảng 0,3 ha, tương ứng 500 cây, qua kiểm tra thực tế thiệt hại hai bên thống nhất thỏa thuận anh G. bồi thường cho ông C. 15 triệu đồng. Biên bản này có đầy đủ chữ ký của đại diện hai bên gia đình là anh G., mẹ anh G. và ông C. Bản thân anh G. cũng đã thừa nhận số cây keo bị cháy là khoảng 500 cây.

Như vậy, tòa sơ thẩm buộc anh G. phải bồi thường toàn bộ thiệt hại với giá trị tiền tương ứng với 500 cây keo do hội đồng định giá là có căn cứ, đúng pháp luật, kháng cáo của anh G. không có căn cứ.