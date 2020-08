Đưa người yêu vào khách sạn hiếp dâm, quay clip

Chiều 28-8, TAND tỉnh Đồng Nai mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Trần Đình Tâm (23 tuổi, ngụ Đồng Nai) mức án 7 năm tù về tội hiếp dâm, 1 năm 6 tháng tù về tội giết người. Tổng hợp hình phạt chung mà bị cáo phải chịu là 8 năm 6 tháng tù.

Theo cáo trạng năm 2018 Tâm và chị PTL (25 tuổi, ngụ huyện Long Thành) có tình cảm yêu đương. Tuy nhiên, đến tháng 9-2019 hai người liên tục xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau và cô gái bị đánh. Vì vậy, chị L có ý định chia tay Tâm.

Ngày 25-9-2019, trong lúc chị L. đi làm, Tâm đến nhà bạn gái lấy nhiều giấy tờ như bằng tốt nghiệp cao đẳng, giấy đăng ký xe... Khi biết sự việc, chị L. đòi lại nhưng Tâm không trả.

Ngày 17-10-2019, Tâm hẹn chị L. đến nột nơi tại xã Long Phước, huyện Long Thành để trả lại giấy tờ.

Tuy nhiên khi gặp nhau, Tâm không trả mà yêu cầu chị L mở điện thoại để kiểm tra xem có nhắn tin hay liên lạc với người yêu cũ không. Chị L. không đồng ý. Tâm bóp cổ, túm tóc và tát nhiều cái vào mặt, vào đùi chị L.



Bị cáo Tâm tại tòa sơ thẩm. Ảnh: VH.

Sợ hãi, chị L mở điện thoại để Tâm kiểm tra. Tâm xóa một số hình ảnh chụp tin nhắn mà chị L lưu lại làm bằng chứng để tố cáo Tâm đe dọa giết chị. Sau đó, Tâm lái xe máy chở chị L vào nhà nghỉ ở thị trấn Long Thành thuê phòng nghỉ. Bạn gái không đồng ý nhưng Tâm kéo tay lôi vào phòng và khóa cửa lại.

Tại đây, Tâm thực hiện hành vi giao cấu hai lần, đồng thời dùng điện thoại di động quay lại. Mặc dù L vùng vẫy, chống cự, hất điện thoại nhưng không được. Quay phim xong Tâm còn nói: “Tao sẽ cho cha, mẹ mày biết mày là con người như thế nào”. Sau đó Tâm cho chị L về.

Ba ngày sau, chị L làm đơn tố cáo Tâm đã hiếp dâm cô.

Chiều 21-10-2019, mẹ của Tâm gọi điện thoại báo cho Tâm biết việc công an mời làm việc do chị L làm đơn tố cáo. Lúc này Tâm từ công ty lái xe máy đi tìm chị L nhưng không thấy. Lúc này, Tâm nghĩ rằng bạn gái và người yêu cũ là anh TA (ngụ huyện Long Thành) đang ở cùng nhau nên muốn tìm hai người để giết.

Để thực hiện ý định của mình, Tâm đi mua hai con dao và thuốc diệt cỏ, mục đích sau khi giết anh TA và người yêu xong sẽ uống thuốc trừ sâu để tự tử. Trên đường đi, Tâm gọi điện thoại cho mẹ mình nói: “Mẹ ráng sống tốt, con chán sống rồi, con chỉ yêu một mình con L. thôi, con sẽ chết với con L.".

Nghe con điện thoại, mẹ của Tâm liền tới nhà chị L. thông báo để chị L. đi trốn. Lo sợ Tâm đến giết minh, chị L. cùng mọi người đi trốn.

Một lúc sau, Tâm đến trước nhà L. ngồi đợi thì bị công an xã Phước Thái (huyện Long Thành) kiểm tra phát hiện trong cốp xe có thuốc trừ sâu và 2 con dao. Ngay sau đó, Công an huyện Long Thành bắt giữ Tâm và chuyển hồ sơ đến cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai.

Quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, Tâm không thừa nhận hành vi hiếp dâm chị L. mà cho rằng bạn gái quan hệ tình dục là tự nguyện. Tuy nhiên, đại diện VKS cho rằng cơ quan điều tra thu thập được những hình ảnh, clip Tâm quay và chụp trong nhà nghỉ mà chị L. cung cấp cho cơ quan điều tra đã thể hiện việc bị cáo dùng vũ lực thực hiện hành vi giao cấu trái với ý muốn nạn nhân.

HĐXX cũng cùng quan điểm với vị đại diện VKS và xác định Tâm đã phạm tội hiếp dâm đối với bị hại L. Ngoài ra, bị cáo Tâm đã có mục đích giết người, chuẩn bị hung khí tìm đến nhà bị hại. Hành vi giết người của bị cáo chưa thực hiện được là ngoài ý muốn vì bị công an phát hiện, ngăn chặn kịp thời.

Vì lẽ trên, HĐXX tuyên phạt bị cáo Tâm mức án 8 năm 6 tháng tù với hai tội danh trên.