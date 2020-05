Dùng chày đánh vào đồng nghiệp, bị truy tố tội giết người

Ngày 19-5, TAND tỉnh Đồng Nai xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Hậu (SN 1994, ngụ Đắk Nông) chín năm tù về tội giết người.

Theo cáo trạng, Hậu và anh Xiu Lìn Phúc (SN 2000) đều là nhân viên phục vụ quán karaoke tại phường Thống Nhất, TP Biên Hòa, Đồng Nai.

Ngày 2-11-2017, trong lúc ăn cơm tại quán, Hậu dùng tay đánh vào đầu của Phúc để đùa giỡn. Anh Phúc tức giận dẫn đến hai bên đánh nhau và được mọi người can ngăn. Do vẫn còn bực tức vì bị anh Phúc đánh nên Hậu nảy sinh ý định đánh trả thù.



Bị cáo Hậu tại tòa ngày 19-5. Ảnh:MV

Ngày 6-11-2017, khi thấy anh Phúc đang ngồi ăn cơm cùng với những người khác, Hậu cầm chày kim loại đi đến phía sau, đánh vào trán phải khiến anh Phúc bất tỉnh. Hậu quả, anh Phúc bị thương tích 47%.



Sau khi gây án, Hậu bỏ trốn. Ngày 13-2-2019, Hậu đến cơ quan công an đầu khú, khai nhận hành vi phạm tội.

HĐXX nhân định sau khi gây án, Hậu đã bỏ trốn, bỏ mặc hậu quả do mình gây ra, do đó đã cấu thành tội giết người. Hành vi của bị cáo đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, gây mất trật tự trị an, cần xử lý nghiêm. Từ đó, HĐXX quyết định tuyên án như trên.