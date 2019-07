Dùng mã tấu, bình xịt hơi cay cướp tài sản, chống trả công an

Ngày 23-7, TAND TP.HCM xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Hồng Nam (trú tỉnh Bình Định) chín năm tù, Lê Hoàng Từ Nhân (trú TP.HCM) tám năm tù cùng về tội cướp tài sản.

Cùng vụ án HĐXX cũng tuyên phạt Nguyễn Ngọc Anh Vũ và Nguyễn Trịnh Anh Khoa, mỗi bị cáo hai năm sáu tháng tù cùng về tội che giấu tội phạm.

Theo hồ sơ, trưa 17-7-2018, Nam và Nhân mang theo mã tấu và bình xịt hơi cay đột nhập vào một ngôi nhà ở phường 25 (quận Bình Thạnh) để trộm cắp tài sản. Bị lực lượng tuần tra phát hiện, vây bắt, Nam dùng mã tấu, Nhân dùng bình xịt hơi cay chống trả.



Các bị cáo được dẫn giải về trại giam sau phiên xử

Trên đường bỏ trốn, cả hai đã cướp xe máy của một phụ nữ rồi chở nhau về khách sạn ở phường 14, quận Gò Vấp. Sau đó, Nam và Nhân nhờ bạn là Anh Khoa, Anh Vũ mang "chiến lợi phẩm" là chiếc xe vừa cướp được về huyện Hóc Môn cất giấu.



Chiều cùng ngày, công an bất ngờ kiểm tra khách sạn nơi nhóm này đang ẩn náu thì vấp phải sự chống trả quyết liệt. Nhân bị công an khống chế tại khách sạn còn Nam nhanh chân chạy ra đường cướp xe máy bỏ trốn. Tuy nhiên, đối tượng này đã bị Lực lượng công an chặn bắt ngay sau đó.

Được biết, cả bốn bị cáo đều có tiền án tiền sự. Cụ thể, bị cáo Khoa bị phạt tám tháng tù về tội truyền bá văn hóa phẩm đồi truỵ, năm năm tù về tội buôn bán hàng cấm. Bị cáo Nam từng thụ án ba năm tù về tội cố ý gây thương tích, năm năm tù về tội trộm cắp tài sản…



Quá trình điều tra, công an phát hiện Nhân có mua một khẩu súng ngắn và 7 viên đạn từ một người đàn ông không rõ lai lịch. Nam khai nhận đã cầm khẩu súng và 7 viên đạn trên lấy 9 triệu đồng.

CQĐT xác định việc làm trên có dấu hiệu phạm vào tội tàng trữ trái phép công cụ hỗ trợ. Tuy nhiên Nhân và người nhận cầm đồ chưa bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này cũng như chưa bị kết án tù về tội này. Vì vậy CQĐT chỉ xử phạt vi phạm hành chính chứ không xử lý hình sự.