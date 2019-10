Dùng súng uy hiếp tài xế, cướp xe chở thuốc lá lậu

Ngày 23-10, TAND tỉnh Đồng Nai xử sơ thẩm vụ cướp tài sản và tuyên phạt các bị cáo Chu Vũ Hải Đăng (12 năm tù), Quách Quốc Vương (10 năm tù), Quách Long Phú (chín năm tù) và Nguyễn Văn Quyết (năm năm tù).

Bị hại là ông Mai Lê Văn và bà Phạm Đan Hạ. Tài sản bị cướp có giá trị hơn 356 triệu đồng gồm xe ô tô, điện thoại, nhẫn vàng và bông tai.



Các bị cáo tại tòa ngày 23-10. Ảnh: MV

Theo cáo trạng, ngày 31-7-2018, Đăng lái ô tô chở Vương và Phú từ TP Biên Hòa đi Long An để mua thuốc lá lậu. Do không mua được thuốc nên cả nhóm quay về. Khi đến địa phận tỉnh Bình Dương, Đăng phát hiện xe ô tô biển số 51F-354.17 do ông Văn và bà Hạ điều khiển chở thuốc lá lậu nên nảy sinh ý định cướp tài sản.

Đăng liền bám theo chiếc xe trên, đồng thời gọi điện thoại cho Quyết đến nhà Đăng lấy xe ô tô chạy ra hướng quốc lộ 1A hướng về Trảng Bom để chặn xe này lại. Rạng sáng hôm sau, khi xe chạy đến xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom Đăng liền vượt lên ép xe của ông Văn vào dải phân cách. Quyết từ đằng sau đụng mạnh vào đuôi xe.

Liền đó, Đăng xuống xe cầm một con dao khống chế ông Văn, Vương dùng súng bắn đạn bi gí vào đầu bà Hạ đe dọa rồi cướp xe tẩu thoát. Sau khi lấy hết 400 cây thuốc lá, Phú bỏ xe lại gần BV Nhi đồng Đồng Nai.

Sau khi vụ án xảy ra, CQĐT đã vào cuộc và truy bắt được các đối tượng Vương, Phú, Quyết. Riêng Đăng bỏ trốn và bị bắt tại Cần Thơ. Tại CQĐT, các đối tượng khai nhận hành vi phạm tội.