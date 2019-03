Gây áp lực đòi 200 triệu sau tai nạn chết người: Phạm luật!

Ngày 4-3, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia gửi văn bản cho Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đề nghị kiểm tra, xử lý vi phạm liên quan đến vụ tai nạn giao thông tại huyện Sa Pa.



Hiện trường vụ tai nạn trên quốc lộ. Ảnh: Internet

Theo đó, ngày 4-3, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia nhận được văn bản của Ban An toàn giao thông huyện Sa Pa (Lào Cai) báo cáo diễn biến, kết quả giải quyết vụ tai nạn giao thông ngày 1-3 tại huyện Sa Pa.

Cụ thể, lúc 12 giờ 15 trưa 1-3 xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên đường Quốc lộ 4D (thuộc thôn Sa Pa, xã Sa Pả, huyện Sa Pa). Vụ tai nạn làm một người tử vong tại chỗ.



Công an huyện Sa Pa nhanh chóng tổ chức lực lượng đến bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông, tiến hành các biện pháp điều tra, xác minh theo quy định.

Tuy nhiên, khi Công an huyện Sa Pa chuẩn bị tiến hành di chuyển phương tiện, tử thi nạn nhân để phân luồng giao thông thì gia đình Hạng A Câu cùng những người dân tộc Mông khác có mặt tại hiện trường cản trở, không cho di chuyển phương tiện, không cho khám nghiệm tử thi. Họ yêu cầu hai lái xe ô tô bồi thường 400 triệu đồng mới cho di chuyển.

Sự việc làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc lưu thông phương tiện qua khu vực này. Chỉ đến khi chính quyền cùng các cơ quan chức năng huyện tổ chức cho hai lái xe ô tô liên quan đến vụ tai nạn hỗ trợ số tiền 200 triệu đồng thì gia đình Hạng A Câu mới nhất trí cho di chuyển tử thi ra ngoài quốc lộ 4D để khám nghiệm, cho di chuyển các phương tiện giao thông liên quan đến vụ tai nạn để thông tuyến Quốc lộ 4D.

Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đánh giá hành vi tụ tập đông người, cản trở các lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ khắc phục tai nạn giao thông gây ùn tắc giao thông và đòi tiền đền bù ngay đối với những người liên quan là vi phạm pháp luật, gây mất trật tự an toàn xã hội, tạo tiền lệ xấu khi giải quyết tai nạn giao thông, gây bất bình trong dư luận xã hội...

Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Trưởng ban An toàn giao thông tỉnh Lào Cai quan tâm chỉ đạo cơ quan công an phối hợp với chính quyền địa phương khẩn trương điều tra, xác minh, làm rõ vi phạm của các cá nhân trong vụ việc trên, xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.

Cạnh đó, cơ quan chức năng cần nâng cao nhận thức và văn hóa giao thông an toàn trong nhân dân, đặc biệt là đối với đồng vào dân tộc thiểu số trên địa bàn...