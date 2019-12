Gia đình bà mót mì chết khiếu nại việc đình chỉ vụ án

Một ngày sau khi nhận được quyết đình chỉ điều tra vụ án cố ý gây thương tích, gia đình nạn nhân Nguyễn Thị Bích (SN 1968, ngụ ấp Hội Thanh , xã Tân Hội , huyện Tân Châu , Tây Ninh) có đơn khiếu nại quyết định này.

Bà Bích là người thu gom mì mót, đã ngã ngửa và chết khi làm việc với đoàn kiểm tra liên ngành của xã Tân Hội, huyện Tân Châu vào chiều ngày 15-8-2018 mà PLO từng nhiều lần phản ánh.

Khi kiểm tra do bà Bích cung cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh không đúng tên và địa điểm thu mua củ mì tươi không đúng trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nên tổ kiểm tra tiến hành lập biên bản.



Quyết định đình chỉ vụ án. Ảnh: CTV

Lúc này, bất ngờ bà Bích ngã xuống nền xi măng đầu bị chảy máu bất tỉnh. Thấy vậy ông Châu Văn Tài (chồng bà) đuổi đánh các thành viên của tổ kiểm tra. Còn gia đình đưa bà Bích đi bệnh viện cấp cứu nhưng bác sĩ xác định bà Bích đã tử vong trước khi vào viện.

Kết quả giám định nguyên nhân chết của bà Bích là chảy máu lớn khoang dưới đáy não do bệnh lý bệnh xơ mỡ động mạch nuôi não (vùng đa giác Willis) mức độ nặng. Do đó, công an cho rằng không có sự việc phạm tội. Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 230, khoản 1 Điều 175 BLTTHS quyết định đình chỉ điều tra vụ án. Quyết định này được gửi tới VKS cùng cấp.

Không đồng ý với quyết định gia đình nạn nhân đã lên tiếng. Theo họ, kết luận về cái chết của bà Bích của cơ quan chức năng là kết luận mang sự cảm tính, không khách quan và sự thật của vụ án.

Do đó, gia đình khiếu nại và kiến nghị làm rõ nhiều vấn đề về việc. Cụ thể cơ quan chức năng đã không giải thích kết luận giám định về nguyên nhân chết của bà Bích, không thực hiện giám định lại như khai quật tử thi khi gia đình yêu cầu.

Cạnh đó, gia đình cũng không được nhận được các giải quyết theo đúng trình tự thủ tục tố tụng khi có đơn khiếu nại, kiến nghị. Cơ quan điều tra chưa làm rõ cái chết của bà Bích bị một thành viên trong đoàn kiểm tra xô ngã, không cho đối chất, không làm rõ cơ chế hình thành vết thương....

Cuối đơn, gia đình bà Bích khẳng định khiếu nại đến Thủ Trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh và yêu cầu giải quyết trả lời kết quả khiếu nại theo Luật định bằng văn bản cho gia đình...