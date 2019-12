Gia đình cháu bé bị xế xe ôm đánh muốn tòa xử công khai

Theo dự kiến, ngày 26-12, TAND quận 7 (TP.HCM) xử sơ thẩm bị cáo Tô Nguyễn Hoàng Anh Tuấn (SN 1977, tài xế xe ôm công nghệ) đánh bé C. bầm tím mặt.

VKS truy tố Tuấn theo khoản 1 Điều 134 BLHS 2015, khung hình phạt từ 6 tháng đến 3 năm tù. Tại thời điểm bị đánh, cháu C. mới chỉ hơn 7 tuổi nên hành vi của Tuấn thuộc trường hợp phạm tội với người dưới 16 tuổi.

Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử ngày 12-12 của TAND quận 7, phiên tòa sẽ được xét xử kín.



Cháu C. bị Tuấn đánh bầm tím mặt

Tuy nhiên, chiều ngày 19-12, ông Trần Mạnh Hùng (cha ruột và là người giám hộ hợp pháp của cháu C.) đã có đơn đề nghị tòa xét xử công khai vụ án này.



Theo đơn đề nghị của anh Hùng, hơn 6 tháng kể từ ngày xảy ra vụ án, cư dân đang sinh sống tại chung cư Belleza và dư luận rất bức xúc và trông đợi phiên tòa sớm được mở. Vì thế phiên tòa nên được xử công khai để người dân được tham dự.

Đơn viết: “Quyết định số 196 ngày 12-12 của TAND quận 7 thể hiện vụ án được xét xử kín là đi ngược lại nguyện vọng của gia đình. Chúng tôi đã có đơn xin vắng mặt hai cháu bé nên việc xét xử công khai không làm ảnh hưởng đến tâm lý của các cháu”.

Trao đổi với PLO, thẩm phán Lê Thuần Phong, Phó Chánh án TAND quận 7, người ngồi ghế chủ tọa phiên tòa cho biết, quyết định xử kín đã được ban hành. Nhưng nếu gia đình có nguyện vọng xét xử công khai thì yêu cầu này phải được đưa ra trước phiên tòa để cả HĐXX xem xét.

Theo cáo trạng, chiều 13-6, anh em C. được cha cho xuống sân chung cư Belleza (phường Phú Mỹ, quận 7) chơi xe đạp. Khi chạy vòng quanh khu công viên, các bé thấy đàn gà mới nở của Tuấn nên đến đuổi chơi rồi lùa vào chuồng.

Tưởng các bé trộm gà, Tuấn nắm cổ áo cả hai anh em rồi đánh liên tiếp vào mặt C. khiến cháu bị bầm tím hai bên má, tai. Mọi người phát hiện can ngăn, Tuấn thả bé C. ra nhưng một mực đòi bé trả lại gà bị mất.

Kết luận pháp y xác định bé C. chấn thương vùng má phải bầm và trầy da đã được điều trị để lại thương tích 1%. Đối với vết thương tại gốc dái tai được phát hiện sau sáu ngày xảy ra nên cơ quan chức năng không xác định và buộc Tuấn chịu trách nhiệm.

Gia đình cháu C. yêu cầu xử lý hình sự Tuấn và buộc Tuấn bồi thường 57 triệu đồng chi phí điều trị chấn thương tâm lý và khám chữa bệnh. Hiện Tuấn đang được tại ngoại.