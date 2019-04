Gia hạn điều tra vụ án về cái chết của người thu gom mì mót

Chiều 24-4, gia đình bà Nguyễn Thị Bích (ở ấp Hội Thanh , xã Tân Hội, huyện Tân Châu , Tây Ninh) cho biết VKSND tỉnh Tây Ninh đã gia hạn điều tra vụ án cố ý gây thương tích liên quan đến cái chết của bà.

Vụ án được khởi tố từ ngày 14-12-2018. Đây là lần thứ nhất vụ án được gia hạn điều tra. Thời hạn gia hạn điều tra là 4 tháng, kể từ ngày 15-4-2019.



Chồng bà Bích trong lần chờ gặp giám đốc Công an tỉnh để trình bày khiếu nại

Bà Bích là người thu gom mì mót, đã ngã ngửa và chết khi làm việc với đoàn kiểm tra liên ngành của xã Tân Hội, huyện Tân Châu ngày 15-8-2018 mà PLO từng nhiều lần phản ánh.





Theo kết luận giám định pháp y về tử thi ngày 15-11-2018 của Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Tây Ninh thì bà Bích chết do chấn thương sọ não, trên người có bệnh lý thiếu máu cơ tim. Gia đình bà Bích đã khiếu nại kết quả giám định này.



Đống mì mà bà Bích vừa thu gom từ những người dân nghèo trong vùng đi mót về.

Như PLO đã thông tin, ngày 15-8-2018, đoàn kiểm tra của xã Tân Hội do một phó chủ tịch xã làm trưởng đoàn đến kiểm tra giấy phép kinh doanh của bà Bích. Bà Bích xuất trình một giấy phép kinh doanh mang tên người khác. Đoàn kiểm tra lập biên bản và từ đây hai bên cự cãi. Sau đó bà Bích bị ngã và chết.

Theo Công an tỉnh Tây Ninh, công an cấp dưới đã báo cáo là gia đình bà Bích cản trở đoàn kiểm tra, sau đó bà vấp và ngã. Tuy nhiên, theo gia đình, việc bà Bích ngã ngửa đập đầu xuống nền xi măng nơi bà nấu hủ tiếu bán cho khách là do một thành viên trong đoàn kiểm tra xô ngã.