Giảm án cho người bị em gái quyết đòi bỏ tù

Như PLO đã đưa tin, sáng 22-9-2018, ông Hoàng đến nhà bà Hằng (quận 12, TP.HCM) để hỏi chuyện vì sao đưa cho mẹ ruột ký tên, lăn tay trên tờ giấy trắng. Bà Hằng không trả lời rõ mà chửi ông Hoàng và xưng hô "mày, tao". Tức giận, ông Hoàng tát một cái vào mặt bà Hằng. Bà này cầm một chiếc ly thủy tinh đánh lại nhưng bị ông Hoàng đỡ được và giật lấy chiếc ly đánh lại bà Hằng.

Thấy vậy, ông Khổng Như Dũng (người sống như vợ chồng với bà Hằng) chạy tới ôm ông Hoàng từ phía sau thì bị ông Hoàng cầm ly thủy tinh đánh lại. Sau đó, người dân đến can ngăn rồi đưa bà Hằng, ông Dũng đi cấp cứu. Theo kết luận giám định, ông Dũng bị thương tích 4% (do bị đánh bằng ly thủy tinh là hung khí nguy hiểm), còn bà Hằng bị thương tích 13% (trong đó 9% là thương tích do bị đánh bằng tay vào mặt và 4% thương tích do bị đánh bằng ly thủy tinh là hung khí nguy hiểm). Xử sơ thẩm hồi đầu tháng 9-2019, TAND quận 12 đã xử phạt ông Hoàng sáu tháng tù...