Giảm án cho nữ bị cáo bắt cóc 2 cháu bé ở TP.HCM

Ngày 30-10, TAND Cấp cao tại TP.HCM xử phúc thẩm, tuyên phạt Chang Marie Alyssa (SN 1968) 13 năm tù về tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, ngày 28-6, TAND TP.HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo 15 năm tù về tội danh trên. Cho rằng mức án quá nặng, bị cáo đã kháng cáo bản án.



Bị cáo Chang Marie Alyssa tại tòa ngày 30-10. Ảnh: MV

Tại tòa, VKS đề nghị y án sơ thẩm đối với hành vi phạm tội của bị cáo. Tuy nhiên, sau khi xem xét các tình tiết trong vụ án, HĐXX đã chấp nhận một phần kháng cáo và quyết định giảm hình phạt.

Theo hồ sơ vụ án, tháng 7-2016, bị cáo sử dụng giấy tờ mang tên Nguyễn Thị Hoa nhập cảnh vào Việt Nam thuê nhà trọ ở. Mặc dù vậy, bị cáo vẫn thường xuyên ở tại nhà anh Trần Hoàng, còn nhà trọ thì thỉnh thoảng ghé nghỉ ngơi.

Chiều 7-3-2018, bị cáo nói với gười giúp việc nhà anh Hoàng cùng đến nhà trọ với mình và đem theo điện thoại của cháu A (con anh Hoàng). Đến nơi, bị cáo gọi điện nói xe ôm chở người giúp việc đến trường đón hai con anh hoàng là cháu N.và A. về.

Khi hai cháu bé được đón về về nhà trọ, bị cáo sử dụng điện thoại của cháu A. nhắn tin cho bà C. (mẹ của anh Hoàng) với nội dung muốn đòi tiền và cảnh báo không được báo công an hay nhờ xã hội đen và chờ điện thoại. Thấy vậy, bà C. nói cho anh Hoàng biết và sự việc được trình báo với công an.

Từ ngày 8 đến 9-3-2018, tại nhiều địa điểm khác nhau, bị cáo đã nhắn tin yêu cầu bà C. chuẩn bị 50.000 USD và làm đơn không thưa kiện đến công an và hẹn gặp tai công ty cao su Dầu Tiếng, Bình Dương để giao tiền và nhận lại các cháu.

Tối 9-3-2018, Công an quận 11 phối hợp cùng Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM tiến hành truy xét phát hiện người giúp việc và hai cháu bé tại nhà trọ của bị cáo ở Quận Bình Tân. Alyssa bị bắt khẩn cấp sau đó.