Giám đốc chống hạn trên giấy bị phạt 17 năm tù

Chiều 11-12, TAND tỉnh Khánh Hòa tuyên án đối với 11 bị cáo trong vụ án tham ô tài sản xảy ra tại Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Nam Khánh Hòa (Công ty Nam Khánh Hòa). Đây là vụ chống hạn… trên giấy để tham ô tài sản mà PLO đã nhiều lần phản ánh.



Các bị cáo nghe tòa tuyên án.

Tòa tuyên bố 11 bị cáo phạm tội tham ô tài sản. Cụ thể, bị cáo Đỗ Hồng Hải (cựu chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc Công ty Nam Khánh Hòa) 17 năm tù, Đoàn Phi Dũng (cựu phó giám đốc Công ty Nam Khánh Hòa) 16 năm tù.

Nguyễn Văn Minh (giám đốc Công ty TNHH Thương mại xây dựng Thành Khánh Quyên) và Diệp Thụy Khánh Trân (cựu kế toán trưởng Công ty Nam Khánh Hòa) mỗi người 15 năm tù.

Các bị cáo còn lại bị phạt 2-11 năm tù. Mức án phạt đối với các bị cáo đều cao hơn mức án mà VKS đề nghị.



Bản án sơ thẩm xác định trong hai năm 2014-2015, lợi dụng chủ trương bổ sung kinh phí khắc phục hậu quả hạn hán, phục vụ tưới tiêu thủy lợi chống hạn của UBND tỉnh Khánh Hòa, giám đốc Công ty Nam Khánh Hòa Đỗ Hồng Hải đã tham ô, chiếm đoạt tổng cộng 6,1 tỉ đồng ngân sách nhà nước.

Cụ thể, Đỗ Hồng Hải chỉ đạo cấp dưới câu kết với doanh nghiệp lập khống hồ sơ 24 công trình nạo vét chống hạn, gây thiệt hại đối với ngân sách nhà nước gần 5 tỉ đồng.

Cùng thời điểm trên, Hải chỉ đạo cấp dưới lập khống khối lượng dầu bơm chống hạn với tổng kinh phí hơn 1,1 tỉ đồng, trong đó thanh quyết toán khống gần 900 triệu đồng.



11 bị cáo bị tuyên bố phạm tội tham ô.

HĐXX nhận định trong vụ án này, Hải đóng vai trò chủ mưu, các bị cáo còn lại đóng vai trò giúp sức. Trong đó, các bị cáo Dũng, Minh, Trân đã tích cực giúp cho Hải gây thiệt hại đối với Nhà nước.

Trong quá trình điều tra và tại tòa, Hải đã thừa nhận hành vi tham ô tài sản. Khi vụ tham ô được phát hiện, Hải đã nộp lại hơn 6,3 tỉ đồng để khắc phục hậu quả. Do đó, hiện còn thừa hơn 200 triệu đồng sẽ được trả lại cho vợ bị cáo Hải.



Theo hồ sơ, trước đây, toàn bộ 11 bị can trong vụ án này đều bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa khởi tố tội tham ô tài sản. Sau hơn một năm điều tra, tháng 3-2018, CQĐT ra bảy quyết định thay đổi tội danh đối với bảy bị can. Trong đó, sáu bị can được đổi sang tội vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng gồm: Ngô Mạnh, Đặng Thanh Xuân, Đỗ Xuân Đoan, Phan Tuấn Nam, Lương Thành Nam, Nguyễn Văn Tiến.

Riêng Phạm Thị Ngọc Phi được chuyển sang tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Đây là hai tội danh mới được quy định trong BLHS 2015 và nhẹ hơn tội tham ô tài sản.

Cuối tháng 8-2019, sau hơn 10 ngày xét xử, TAND tỉnh Khánh Hòa đã quyết định trả hồ sơ cho VKSND tỉnh để điều tra bổ sung đối với hành vi của bảy bị cáo có dấu hiệu đồng phạm, giúp sức cho Hải phạm tội tham ô tài sản. Sau khi điều tra bổ sung, VKSND tỉnh ban hành cáo trạng truy tố 11 bị can cùng tội tham ô tài sản.