Giám đốc làm giả giấy tờ để kiếm chác từ dự án cầu Cần Thơ

Mới đây TAND TP Cần Thơ xử phúc thẩm đã bác kháng cáo xin hưởng án treo của bị cáo Nguyễn Mộng Xuyên (35 tuổi), tuyên y án sơ thẩm, phạt bị cáo này chín tháng tù về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Tại phiên tòa, vị chủ tọa cho rằng bị cáo từng có một tiền án vào năm 2013 bị TAND quận Ninh Kiều phạt hai năm tù treo, thời gian thử thách bốn năm về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Bị cáo chưa được xóa án tích lại phạm tội mới nên phải chịu tình tiết tăng nặng là tái phạm nên không thể cho bị cáo được án treo.



Bị cáo Nguyễn Mộng Xuyên tại tòa phúc thẩm. Ảnh: NN

Nghe vậy bị cáo Xuyên xin rút kháng cáo. Tuy nhiên, sau đó bị cáo này suy nghĩ lại và tiếp tục yêu cầu tòa xét xử theo kháng cáo và tòa phúc thẩm đã xử như trên.



Theo bản án sơ thẩm, Xuyên là giám đốc Công ty TNHH Đầu tư xây dựng thương mại dịch vụ Phương Quyên (gọi tắt Công ty Phương Quyên), thành lập năm 2017. Ngành nghề kinh doanh chính là tổ chức sự kiện, thiết kế, thi công trụ bảng quảng cáo.

Cuối năm 2017, Xuyên biết thông tin khu đất tại nút giao IC3 thuộc dự án cầu Cần Thơ do Bộ GTVT quản lý nên Xuyên liên hệ hỏi thủ tục để xin Bộ GTVT giao khu đất này cho Công ty Phương Quyên quản lý, khai thác kinh doanh theo hình thức xã hội hóa. Tuy nhiên do không đủ khả năng tài chính chứng minh năng lực đầu tư để được cấp phép giao dự án nên Xuyên không nộp hồ sơ.

Đến tháng 3-2018, Xuyên nghe thông tin một số doanh nghiệp đang liên hệ với Bộ GTVT để xin làm dự án tại khu đất nêu trên. Giữa tháng 4-2018, Xuyên nảy sinh ý định và làm giả văn bản của Bộ GTVT.

Theo đó, Xuyên tự soạn văn bản với nội dung: “Bộ GTVT chấp thuận chủ trương khai thác, dinh doanh dịch vụ tại bãi công trường cầu Hưng Lợi và khu đất vòng xoay nút giao nút giao IC3 thuộc dự án cầu Cần Thơ theo hình thức xã hội hóa để đảm bảo vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị như đề nghị của Công ty TNHH ĐTXD TM DV Phương Quyên tại công văn số…”.

Soạn xong, Xuyên tự in văn bản ra, tự đánh số, ngày tháng, ký giả chữ ký nháy lên văn bản. Xuyên tìm lại văn bản của Bộ GTVT do Thứ trưởng Lê Đình Thọ ký gửi cho một công ty khác cũng do Xuyên thành lập năm 2013. Từ văn bản này, Xuyên cắt lấy phần hình dấu tròn của Bộ GTVT có chữ ký của Thứ trưởng Thọ để ghép vào văn bản do Xuyên soạn.

Sau đó Xuyên dùng máy in phôtô màu đa năng phôtô màu ra thành văn bản mới có dấu tròn màu đỏ của Bộ GTVT và chữ ký của Thứ trưởng Thọ giống như thật. Làm giả xong văn bản trên, Xuyên phôtô thành 10 bản mang đến UBND một phường ở quận Ninh Kiều để chứng thực sao y.

Xuyên đưa văn bản giả cho nhiều người nhằm huy động vốn qua hình thức đầu tư vốn hoặc thuê lại mặt bằng tại khu đất trên. Tuy nhiên do thấy dự án của Xuyên chưa khả thi và thực tế Xuyên chưa được giao mặt bằng nên những người trên từ chối đầu tư. Riêng anh PMT nghi ngờ tính pháp lý của văn bản nên đã chuyển đến cơ quan, người có thẩm quyền xác minh.

Sau khi có kết quả xác minh và kiến nghị khởi tố từ UBND TP Cần Thơ, Công an TP Cần Thơ làm việc với Xuyên thì Xuyên thừa nhận hành vi làm giả văn bản của Bộ GTVT như trên.

Xử sơ thẩm vào tháng 3, TAND quận Ninh Kiều phạt Xuyên chín tháng tù về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.