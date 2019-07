Giám đốc Sở giáo dục Sơn La không bị truy cứu hình sự

Như PLO đã đưa tin, VKSND tỉnh Sơn La mới đây đã ban hành cáo trạng truy tố vụ án gian lận điểm thi THPT quốc gia, gây chấn động dư luận vào hồi năm ngoái.



8 bị can cùng bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ, gồm: Trần Xuân Yến (cựu PGĐ Sở GD&ĐT Sơn La), Nguyễn Thị Hồng Nga (cựu chuyên viên Phòng khảo thí và quản lý chất lượng giáo dục), Lò Văn Huynh (cựu trưởng Phòng khảo thí và quản lý chất lượng giáo dục), Đặng Hữu Thủy (cựu phó hiệu trưởng Trường THPT Tô Hiệu), Cầm Thị Bun Sọn (cựu phó trưởng Phòng chính trị - tư tưởng), Nguyễn Thanh Nhàn (cựu phó trưởng Phòng khảo thí và quản lý chất lượng giáo dục).

Ngoài ra, bị can Đinh Hải Sơn (cựu thiếu tá, cán bộ Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Sơn La) và Đỗ Khắc Hưng (cựu trung tá, cán bộ Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Sơn La) cũng bị truy tố ra tòa.



Ông Hoàng Tiến Đức, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La

Đáng chú ý, cáo trạng cũng đề cập tới vai trò của ông Hoàng Tiến Đức, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La, trong việc đưa thông tin của thí sinh để các bị can nâng điểm.

Cụ thể, ngày 28-6-2018, Trần Xuân Yến nhận từ ông Đức hai tờ danh sách ghi thông tin của 8 thí sinh để nâng điểm các môn thi.

Ông Đức được xác định là một trong số 18 người trung gian nhận thông tin thí sinh. Dù thừa nhận việc chuyển thông tin thí sinh, nhưng ông Đức khai mục đích chỉ là để nhờ xem trước điểm thi.

Giám đốc Sở GD&ĐT cũng khẳng định do xuất phát từ quan hệ bạn bè, đồng nghiệp, người thân nên đã tiếp nhận và chuyển thông tin các thí sinh để nhờ xem điểm chứ không được bàn bạc, hứa hẹn về vật chất với gia đình thí sinh.

Một điểm quan trọng khác, trước khi VKSND tỉnh Sơn La ban hành cáo trạng vụ án trên, Ban Bí thư đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách hết các chức vụ trong Đảng đối với ông Hoàng Tiến Đức.

Theo Ban Bí thư, ông Đức đã trực tiếp tham mưu cho UBND tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo thi THPT quốc gia năm 2018 tỉnh Sơn La có 2 thành viên Ban Chỉ đạo có con ruột dự thi là vi phạm quy chế thi; chịu trách nhiệm trực tiếp trong lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của Ban Chỉ đạo, hội đồng thi, Ban Chấm thi và các khâu trong quá trình thi; thiếu kiểm tra, giám sát, để nhiều cán bộ vi phạm pháp luật rất nghiêm trọng, một số cán bộ bị khởi tố, điều tra, xử lý hình sự.

Trong quá trình kiểm điểm, ông Hoàng Tiến Đức đã nhận vi phạm, khuyết điểm của mình và tự nhận hình thức kỷ luật. Các cơ quan chức năng đã tiến hành xem xét, xác định rõ vi phạm, khuyết điểm của ông Hoàng Tiến Đức là rất nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng, chính quyền địa phương, ngành giáo dục và cá nhân ông Đức, gây bức xúc trong xã hội, đến mức phải áp dụng hình thức kỷ luật nghiêm minh của Đảng.

Ở một diễn biến khác, UBND tỉnh Sơn La cũng đã có quyết định thu hồi quyết định nghỉ hưu đã ban hành trước đó đối với ông Hoàng Tiến Đức (sẽ nghỉ hưu từ 1-7).

Dù vậy, trong bản cáo trạng, ông Hoàng Tiến Đức không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.