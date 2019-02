Gian nan việc cấp giấy khai sinh cho những đứa trẻ là con lai

Chịu thua nếu người mẹ cố tình giấu thông tin Theo bà Phạm Thu Hương (Trưởng phòng Tư pháp quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ), thời gian qua ngành tư pháp địa phương đã rất tích cực trong việc đăng ký khai sinh cho trẻ có yếu tố nước ngoài. Kết quả là quận đã tháo gỡ vướng mắc cho 45 trường hợp. Tuy vậy, vẫn còn có các bé không thể đăng ký được khai sinh và tất nhiên là chưa có quốc tịch. Đó là các trường hợp trẻ em sinh ra tại các nước láng giềng như Trung Quốc, Campuchia... Khi người mẹ đưa con về cư trú tại Việt Nam không thực hiện các nguyên tắc, thủ tục theo quy định về xuất nhập cảnh để xin hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế. Họ đã đưa con về cư trú tại Việt Nam theo đường dân sinh. Do đó, khi đăng ký khai sinh cho con không có các giấy tờ chứng minh trẻ em đã nhập cảnh vào Việt Nam. Có trường hợp trẻ em được sinh ra ở nước ngoài (đa số là Hàn Quốc, Đài Loan) sau đó được đưa về nuôi dưỡng ở Việt Nam. Khi đăng ký khai sinh, người mẹ cam đoan là chưa đăng ký khai sinh ở nước ngoài và chỉ xuất trình được hộ chiếu mà không có thêm bất kỳ giấy tờ liên quan nào. Vì thế, cán bộ tư pháp không rõ người mẹ do cố ý giấu thông tin hay không thể mang giấy tờ về. Ngoài ra, nhiều trường hợp trẻ chưa đăng ký được khai sinh do cha mẹ không có nơi cư trú ổn định, không còn giữ bất cứ loại giấy tờ gì để chứng minh mối quan hệ cha con, mẹ con với đứa trẻ. Phát sinh hiện tượng mới Hiện nay các cơ quan tư pháp ở Cần Thơ đang gặp khó về hiện tượng phụ nữ kết hôn với người nước ngoài đã ly thân nhưng chưa ly hôn, sau đó họ về nước và chung sống với người khác tại Việt Nam như vợ chồng rồi có con. Về pháp lý, những người mẹ này vẫn còn tồn tại hôn nhân với người chồng nước ngoài nên khi có con với chồng khác thì cũng không thể làm khai sinh cho trẻ. Giải pháp hiện nay là Phòng Tư pháp các quận, huyện phối hợp với UBND các phường hướng dẫn và hỗ trợ những phụ nữ này liên hệ với TAND TP Cần Thơ để làm thủ tục ly hôn với người chồng ở nước ngoài. Đồng thời, cơ quan tư pháp vận động nguồn xã hội hóa để lấy kinh phí hỗ trợ xét nghiệm ADN cho các trường hợp đặc biệt khó khăn để người cha sống ở Việt Nam nhận con và đăng ký khai sinh cho trẻ.