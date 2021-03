Giết người tình mới của bạn đồng tính từng chung sống 10 năm

Ngày 18-3, TAND TP.HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Nguyễn Hồng Phúc (sinh năm 1983) 12 năm tù về tội giết người.

Hồ sơ thể hiện Phúc và anh ĐNS có quan hệ yêu đương đồng tính chung sống như vợ chồng khoảng hơn 10 năm. Đến đầu năm 2018, anh S. phát hiện Phúc bị HIV nên cả hai chia tay.



Phúc về quê ở An Giang điều trị bệnh. Còn anh S. vẫn thường xuyên điện thoại thăm hỏi tình trạng sức khỏe của Phúc.





Bị cáo Phúc tại toà. Ảnh: HOÀNG YẾN

Khoảng thời gian này, anh S. chuyển nhà thuê từ quận 2 (nay là TP Thủ Đức) về lưu trú tại khu dân cư Vĩnh Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương. Phúc cũng thường đến chơi rồi nghe bạn tình cũ nói về việc đang quan hệ đồng tính với anh TQC.

Anh S. cho Phúc xem hình ảnh anh C. qua mạng Zalo, Facebook. Từ đó Phúc tỏ thái độ ghen tuông và thường xuyên nhắn tin cho anh S. với nội dung đe dọa giết C.



Chiều 23-7-2020, Phúc cất giấu cây kéo trong túi quần jean chạy xe máy đến nơi anh S. làm việc là một phòng trà tại đường Mạc Đĩnh Chi, quận 1, để giải quyết mâu thuẫn.



Tại đây, Phúc nhìn thấy anh C. đi xe của S. nên tức giận. Phúc đã dùng kéo đâm liên tục nhiều nhát vào ngực, bụng anh này gây thương tật 26%. Trong đó, các vết thương là nguy hiểm đến tính mạng.



Khi cả hai đang giằng co, nhân viên quán can ngăn, Phúc buông nạn nhân ra. Công an phường kịp thời có mặt thu giữ hung khí và bắt giữ Phúc. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu.



Tại tòa, Phúc khai thấy nạn nhân chạy chiếc xe kỷ vật tình yêu của mình với S. nên đã không kiềm chế được.