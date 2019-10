Gọi điện quấy rối cảnh sát sẽ bị phạt tới 3 triệu đồng

Trong dự thảo sửa đổi Nghị định 167/2013, Bộ Công an bổ sung thêm rất nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; PCCC; phòng, chống bạo lực gia đình.



Điển hình, hành vi gọi điện thoại đến số điện thoại khẩn cấp 113, 114, 115 hoặc đường dây nóng của cơ quan, tổ chức để quấy rối, đe dọa, xúc phạm, sẽ bị xử phạt 2-3 triệu đồng.

Đây là lần đầu tiên có quy định cụ thể về mức phạt đối với hành vi trên. Bởi thực tế, tình trạng gọi điện thoại tới các đường dây khẩn cấp, nhất là cảnh sát PCCC đang diễn ra nhiều nơi, nhiều lúc.

Từng trao đổi với báo chí, Cảnh sát PCCC TP.HCM cho biết vào dịp lễ, tết, các đối tượng có khi gọi điện thoại trên 1.000 cuộc gọi để quấy rối, báo tin giả. Tính trung bình, mỗi ngày ít nhất 250-300 cuộc gọi.

Hậu quả của việc làm này có thể dẫn tới nghẽn đường truyền, khiến các cuộc gọi điện thoại báo cháy thật từ người dân sẽ không đến nơi được. Sau mỗi tin báo cháy giả, cán bộ phải tiến hành xác minh tốn kém thời gian, công sức.

Ngoài ra, dự thảo cũng bổ sung hàng loạt hành vi vi phạm đáng chú ý khác, như để vật nuôi, cây trồng hoặc các vật khác xâm lấn vỉa hè, vườn hoa, sân chơi, khu đô thị, nơi sinh hoạt chung trong khu dân cư; vô ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác.

Đối với nhóm hành vi dâm ô đối với người dưới 16 tuổi mà không thuộc trường hợp bị truy cứu trách nhiệm hình sự; sàm sỡ, quấy rối tình dục; khiêu dâm, kích dục ở nơi công cộng sẽ bị xử phạt 3-5 triệu đồng.