Góp ý mô hình tố tụng cho TP Thủ Đức

Đề xuất thay đổi cơ cấu của cơ quan VKS Nếu cơ quan hành chính TP Thủ Đức vẫn tương đương với cấp huyện thì cơ quan tố tụng sẽ không có gì thay đổi. Có thể quy mô khối lượng công việc lớn do địa bàn rộng nhưng tính chất và thẩm quyền thì vẫn như cũ.

Riêng với ngành kiểm sát nên giữ nguyên nhân sự của ba quận hiện tại nhưng cần tăng về số lượng lãnh đạo. Theo quy định, VKS quận có không quá ba phó viện trưởng VKS nhưng ở TP Thủ Đức thì có thể tăng lên từ bốn đến năm cấp phó. Đồng thời, cũng nên thành lập các phòng, ban chuyên trách về hình sự, hành chính, thi hành án. Muốn vậy cần sửa đổi quy định của ngành về cơ cấu quản lý và hoạt động.

Ngoài ra theo quy định, VKS cấp huyện nếu có số lượng án lớn sẽ được thành lập ba phòng là Văn phòng tổng hợp, Phòng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trong lĩnh vực hình sự và Phòng kiểm sát hoạt động tư pháp trong lĩnh vực dân sự, hành chính. Đến nay chưa có VKS cấp huyện nào trong cả nước đủ điều kiện thành lập ba phòng này, do đó tại TP Thủ Đức có thể áp dụng thực hiện. Một cán bộ trong ngành kiểm sát tại TP.HCM Tăng biên chế mới đảm đương được công việc

Tôi chưa tiếp cận cụ thể chi tiết đề án của TP Thủ Đức nhưng tôi ủng hộ về mặt chủ trương vì phù hợp với quy định pháp luật hiện hành. Như vậy, sắp tới đây TP.HCM khác với các TP trực thuộc trung ương ở chỗ là có TP trong TP. Tôi được hiểu đây là cấp chính quyền địa phương nên thẩm quyền vẫn đầy đủ.

Khi tổ chức bộ máy chính quyền của TP Thủ Đức trong TP.HCM thì bộ máy cơ quan tư pháp của TP Thủ Đức về bản chất vẫn là cấp huyện, thẩm quyền không tăng lên, tức không có gì thay đổi.

Tuy nhiên, do phải sáp nhập các quận 2, 9 và Thủ Đức thành TP Thủ Đức nên phạm vi địa bàn hoạt động rộng lớn hơn. Mặc dù nhiệm vụ, quyền hạn vẫn không thay đổi, chẳng hạn như các cơ quan tố tụng vẫn chỉ có thể xử lý các vụ án có khung hình phạt lên đến 15 năm tù nhưng khối lượng công việc lớn hơn rất nhiều. Do đó, ngành dọc của các cơ quan tố tụng ở trung ương phải tính toán đảm bảo được tổng biên chế để đảm đương được trong giải quyết công việc. Sắp tới đây Quốc hội sẽ ban hành nghị quyết cho TP.HCM.

ĐBQH NGUYỄN BÁ SƠN, Phó trưởng đoàn chuyên trách

Đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng

NGÂN NGA ghi