Hai chú ruột làm chuyện đồi bại với cháu gái nhiều lần

Ngày 24-5, TAND TP Cần Thơ đưa ra xét xử kín vụ hiếp dâm, giao cấu với người dưới 16 tuổi. Theo đó, tòa tuyên phạt Hồ Văn Đil (28 tuổi) 18 năm tù về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi, phạt Hồ Tuấn Hùng (39 tuổi) 8 năm tù về tội giao cấu với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi. Ngoài ra, tòa còn tuyên buộc hai bị cáo liên đới bồi thường thêm cho bị hại 30 triệu đồng.



Hai anh em bị cáo Đil và Hùng tại tòa ngày 24-5. Ảnh: NN



Theo cáo trạng, Hùng và Đil là chú ruột của E. (15 tuổi), có nhà sát nhau cùng ở huyện Cờ Đỏ.

Ngày 30-11-2018, mẹ của em E. đến công an xã trình báo viêc em E. bị hai chú ruột là Hùng và Đil hiếp dâm. Quá trình điều tra, Đil và Hùng khai nhận do muốn thỏa mãn nhu cầu sinh lý bản thân, lợi dụng khi mọi người đi vắng và không ai để ý đã nhiều lần thực hiện hành vi quan hệ với E.

Theo lời khai của Đil, khoảng 14 giờ một ngày trong tháng 5-2016, em E. qua nhà bà nội đưa võng cho con của Đil ngủ. Lợi dụng không có ai ở nhà, Đil quan hệ với E. Sau đó, Đil tiếp tục quan hệ với E. nhiều lần vào năm 2017 và 2018.

Trong năm 2018, Hùng nhiều lần rủ E. cho quan hệ sẽ cho tiền nên được E. đồng ý. Mỗi lần như vậy, Hùng cho E. 100.000 đồng.

Theo bản kết luận giám định pháp y về độ tuổi vào tháng 12-2018, E. có độ tuổi từ 14 năm đến 15 năm.

Trong quá trình điều tra, E. khai nhận từ ngày 19-11-2018 đến 29-11-2018, E. đã bỏ nhà đi cùng với TTK (24 tuổi, ngụ An Giang) lên TP Châu Đốc thuê nhà nghỉ và về nhà K. (huyện Chợ Mới, cùng tỉnh An Giang) chơi. Tại các địa điểm trên, E. và K. đã nhiều lần quan hệ tình dục. Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang điều tra, xử lý theo thẩm quyền.