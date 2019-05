Hai vợ chồng lãnh án vì bắt ông hàng xóm trói vào gốc dừa

Ngày 28-5, TAND TP Cần Thơ đưa ra xét xử phúc thẩm vụ bắt giữ người trái pháp luật đối với hai vợ chồng bị cáo Phạm Văn Quang (52 tuổi) và Nguyễn Thị Luyến (44 tuổi) do có kháng cáo của bị hại.

Theo đó, tòa tuyên sửa án sơ thẩm, chấp nhận một phần kháng cáo của bị hại, phạt bị cáo Quang 6 tháng tù, Luyến một năm sáu tháng cải tạo không giam giữ.



Hai vợ chồng bị cáo Quang, Luyến tại tòa phúc thẩm ngày 28-5. Ảnh: NHẪN NAM



Theo hồ sơ, vợ chồng Quang, Luyến và ông Lê Văn Nhưng có tranh chấp lối đi tại phần đất địa chỉ 113/22/35 đường Phạm Ngọc Hưng, phường An Thới, quận Bình Thủy. Phần đất này vợ chồng bị cáo mua của anh trai ông Nhưng. Trên phần lối đi có hai cây dừa nên Quang định chặt đi. Tuy nhiên, ông Nhưng cho rằng hai cây dừa của gia đình ông và thuộc phần đất công cộng nên không cho Quang chặt. Từ đó, hai bên xảy ra mâu thuẫn.

Trưa ngày 1-5-2018, sau khi uống rượu, ông Nhưng mang theo một chai nước sơn màu đỏ và một đoạn ống nước đi đến nhà ông Quang. Ông Nhưng dùng ống nước đo phần đường và xịt sơn dưới đất hướng vào nhà ông Quang thể hiện phần đất đang tranh chấp và la lối lớn tiếng.

Lúc này, Luyến gọi điện thoại cho ông Lưu Xuân Thu (trưởng khu vực) trình báo sự việc ông Nhưng đến gây rối, đồng thời cùng chồng ra đứng nói chuyện với ông Nhưng. Trong lúc hai bên nói chuyện qua lại, ông Nhưng dùng tay đánh một cái trúng vào vùng cổ Quang làm Quang lùi về sau và té ngã.

Lúc đó, Luyến chạy đến ôm ông Nhưng và kêu chồng bắt trói ông Nhưng lại. Quang lấy hai sợi dây dù cùng vợ đè ông Nhưng xuống để trói tay, chân và đưa đến cạnh gốc dừa gần đó.

Luyến tiếp tục điện thoại cho ông Thu để trình báo. Khoảng 15 phút sau lực lượng Công an phường An Thới đến mở trói cho ông Nhưng và yêu cầu tất cả về phường làm việc. Lúc này ông Nhưng không đi lại được bình thường nên được lực lượng bảo vệ dân phố dùng xe máy chở về trụ sở công an phường. Sau đó, ông Nhưng được đưa đến bệnh viện điều trị.

Theo kết luận giám định pháp y về thương tích, ông Nhưng bị thương tích 24%. Về bồi thường dân sự, ông Nhưng yêu cầu bồi thường hơn 126,6 triệu đồng.

Xử sơ thẩm vào tháng 1-2019, TAND quận Bình Thủy tuyên phạt hai vợ chồng Quang, Luyến mỗi người một năm sáu tháng cải tạo không giam giữ. Buộc hai vợ chồng bị cáo phải bồi thường cho ông Nhưng hơn 73,6 triệu.

Sau đó, ông Nhưng kháng cáo yêu cầu tăng nặng trách nhiệm hình sự đối với hai bị cáo và yêu cầu tăng tiền bồi thường.

Tại tòa phúc thẩm, đại diện VKS đề nghị chấp nhận một phần kháng cáo của bị hại về phần hình phạt, phạt bị cáo Quang một năm sáu tháng tù, bị cáo Luyến một năm sáu tháng tù treo. VKS đề nghị không nhận kháng cáo về phần trách nhiệm dân sự do cấp sơ thẩm đã xem xét đầy đủ.

Sau khi nghị án, HĐXX phúc thẩm nhận định, hành vi của hai bị cáo là trái pháp luật. Hành vi của bị hại không gây nguy hiểm. Hai bị cáo không phải là người có thẩm quyền. Hành vi của hai bị cáo đã cấu thành tội bắt giữ người trái pháp luật.

Quá trình bắt giữ trái phép đối với bị hại đã gây thương tích cho bị hại 24%. Bị hại có yêu cầu khởi tố (về tội cố ý gây thương tích) nhưng không có chứng cứ chứng minh hai bị cáo cố tình gây thương tích cho bị hại. Thương tích này do hành vi bắt người trái pháp luật gây ra nên không truy tố hành vi cố ý gây thương tích.

Xét kháng cáo của bị hại về tăng hình phạt cho thấy, mức thương tích 24% mà các bị cáo gây ra cho bị hại đã thể hiện tính nguy hiểm của hành vi mà các bị cáo đã thực hiện. Tuy nhiên, hai bị cáo không ăn năn hối cải, đã được giải thích pháp luật nhưng hai bị cáo không đồng ý bồi thường cho bị hại để đi điều trị thương tích. Sau khi bị khởi tố, hai bị cáo mới bồi thường cho bị hại.

Tuy nhiên, hai bị cáo thừa nhận thiếu hiểu biết pháp luật nên đã để hành vi phạm tội xảy ra. Trước khi bắt giữ người hai bị cáo đã điện báo cho Trưởng khu vực, báo cho chính quyền địa phương, khi bắt giữ người có nhiều người chứng kiến, người bị hại có hành vi đến tận nơi ở của hai bị cáo gây rối và tấn công bị cáo Quang. Thương tích hai bị cáo gây ra cho bị hại là không cố ý nên xem xét giảm nhẹ cho hai bị cáo.

Hai bị cáo phạm tội giản đơn. Bị cáo Quang là người trực tiếp khóa tay, trói bị hại nên cần có hình phạt tù với bị cáo Quang để mang tính răn đe.

Tại tòa, hai bị cáo thể hiện sự ăn năn hối cải, phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, đã khắc phục hậu quả được số tiền 50 triệu, hơn 2/3 số tiền mà án sơ thẩm đã tuyên và chấp nhận tiếp tục bồi thường số tiền còn lại. Từ đó, tòa xem xét đây là các tình tiết giảm nhẹ cho hai bị cáo.

Tòa phúc thẩm chấp nhận một phần kháng cáo của bị hại, sửa án sơ thẩm, phạt bị cáo Quang 6 tháng tù giam và phạt bị cáo Lý một năm sáu tháng cải tạo không giam giữ cùng về tội bắt giữ người trái pháp luật. Tòa phúc thẩm bác kháng cáo về tăng tiền bồi thường.