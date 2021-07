Chủ tọa phiên tòa sơ thẩm lần ba nói gì?

PV Pháp Luật TP.HCM đã có cuộc trao đổi ngắn với ông Tạ Văn Tuyển, Phó Chánh án TAND huyện Nga Sơn, thẩm phán chủ tọa phiên tòa sơ thẩm lần ba, về những vấn đề của vụ án. . Phóng viên: Tòa đánh giá tầm quan trọng của phim chụp X-quang ở thời điểm ban đầu sau khi xảy ra vụ xô xát, cũng như viên gạch vật chứng thế nào? Việc không tìm thấy chúng ảnh hưởng gì đến việc kết tội? + Ông Tạ Văn Tuyển: Nhà máy gạch chỉ có một loại gạch như viên gạch mà bị cáo cầm gây án. Giờ để xác định viên gạch vật chứng chính xác là viên gạch nào thì rất khó bởi đã để lộn xộn trong số gạch ở nhà máy. Đối với phim chụp X-quang, BV đa khoa huyện Nga Sơn đã trả lời bằng văn bản cho CQĐT là không lưu được, bởi thời điểm năm 2014, máy móc chưa hiện đại. Còn bị hại thì không nhớ có giao nộp phim X-quang chụp sau khi xô xát cho CQĐT hay không. Phim X-quang thể hiện tổn thương, còn viên gạch là hung khí trong hồ sơ điều tra ban đầu. Việc không thu thập được chúng không ảnh hưởng đến quá trình xét xử, đồng thời vẫn đủ căn cứ kết tội bị cáo. . Vậy theo ông, kết quả điều tra lần thứ ba có đáp ứng được yêu cầu mà cấp phúc thẩm đã chỉ ra khi hủy án không? + Bị cáo luôn kêu oan rằng chỉ cầm gạch để tự vệ chứ không cầm để tấn công bị hại. Bị cáo cho rằng vết thương của bị hại là do lúc xô xát bị hại đấm trượt vào cạnh cửa. Tuy nhiên, khi thực nghiệm điều tra, bị cáo không có mặt. CQĐT cho một người đóng vai bị cáo, một người đóng vai bị hại diễn lại hành vi. Cả hai thực hiện những động tác xô xát và dùng tay đấm nhưng không có vấn đề gì là đụng chạm vào cạnh cửa hay tường. Cấp phúc thẩm nêu rằng “khi xem xét dấu vết, tay ông Dũng bó bột, điều tra viên không tháo bột mà vẫn xem xét được dấu vết là không khách quan”. Chúng tôi nhận thấy ý này chưa chuẩn vì có bó bột đâu mà tháo, chỉ nẹp lại. Thực tế, nhiều vụ án hình sự, sau khi hủy án thì kết quả điều tra lại chỉ có thể đáp ứng tương đối yêu cầu của cấp phúc thẩm thôi. Vì vậy, vụ án này những yêu cầu mà cấp phúc thẩm đặt ra, CQĐT đã đáp ứng, tuy không tuyệt đối nhưng chứng cứ đủ để kết tội. . Thực nghiệm điều tra lại chỉ có bị cáo và bị hại thì có đảm bảo đúng theo diễn tiến sự việc hay không, thưa ông? + Việc dựng lại hiện trường, diễn lại hành vi là để xác định cho rõ ràng hành vi chạy ra ngoài lấy viên gạch của bị cáo Trung. Bị cáo cho rằng lấy gạch để tự vệ là không đúng. Tại phiên tòa, tôi cũng đã làm rõ ý thức của bị cáo khi cầm viên gạch, không phải để tự vệ. Thực nghiệm hành vi của bị cáo, bị hại là đủ. . Nhưng thưa ông, hồ sơ vụ án thể hiện người làm chứng tại hiện trường khai rằng không thấy bị cáo cầm gạch đập vào đầu ông Dũng? + Có ba người làm chứng thì chỉ có một người can ngăn. Người làm chứng tên Tuấn đứng can ngăn giữa bị hại và bị cáo. Luật sư của bị cáo cho rằng anh Tuấn đứng giữa can ngăn hai người kể từ sau khi bị cáo đã chạy ra ngoài cầm viên gạch. Ba người làm chứng khai rằng “có thấy Trung cầm viên gạch nhưng không thấy Trung dùng gạch đập vào đầu Dũng”. Tuy nhiên, việc xảy ra rất nhanh, không kịp cho người làm chứng thấy Trung cầm gạch đập vào đầu ông Dũng. . Vậy ông đánh giá thế nào về tình tiết này: Vụ xô xát xảy ra vào buổi chiều hôm trước thì sáng hôm sau, bị hại tay sưng phù nề, đau nhói (theo kết luận điều tra), vẫn làm việc bình thường, có viết giấy biên nhận, đặc biệt là viết đơn tố giác tội phạm dài năm trang gửi cơ quan công an? + Thắc mắc này cũng đã được nêu ra và giải quyết tại các phiên tòa. Việc viết bằng cổ tay như lời khai của bị hại có thể thực hiện được. Hơn nữa, bị hại bị chấn thương, sưng nề nhưng không đến nỗi không cầm được viết. Không chỉ trường hợp này, nhiều trường hợp khác cũng vậy. Ban đầu đau âm ỉ, sau mới phát ra sưng nề, chứ không phải bị đánh xong là sưng luôn. . Xin cám ơn ông.