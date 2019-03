‘Hành vi quan hệ tình dục khác’ là sao?

Vẫn cần liệt kê cụ thể Từ vụ bé gái 10 tuổi bị xâm hại, cần phải quy định theo hướng liệt kê rõ những hành vi, hình thức nào là dâm ô, hiếp dâm. Tôi rất bất ngờ vì với những dấu hiệu tổn thương của cháu bé như vậy nhưng cơ quan tố tụng huyện lại kết luận là hành vi dâm ô và cho bị can tại ngoại. Sau đó, Hội Bảo vệ quyền trẻ em đã làm công văn đề nghị thay đổi biện pháp ngăn chặn đối với bị can, Cục Trẻ em cũng có thông tin chính thức không đồng ý với cách xử lý của công an huyện. Hiện nay Công an TP Hà Nội đã vào cuộc, bắt tạm giam bị can, tôi cho rằng phải tiếp tục điều tra làm rõ dấu hiệu hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Tôi đã đi học tập và thực tế ở rất nhiều quốc gia, họ liệt kê rất rõ hành vi nào là dâm ô. Chẳng hạn ở Thái Lan hay Philippines, luật quy định dâm ô là những hành vi sờ mó, hôn hít vào các bộ phận sinh dục và những nơi nhạy cảm trên cơ thể (có liệt kê nơi nào là nhạy cảm); tàng trữ hình ảnh khỏa thân của trẻ trong máy tính cá nhân; kể chuyện, gợi mở các hành vi dâm ô, xem phim khiêu dâm… Ông NGUYỄN TRỌNG AN, cựu phó cục trưởng

Cục Bảo vệ và chăm sóc trẻ em, Bộ LĐ-TB&XH T.PHAN ghi Các khả năng sẽ xảy ra đối với bị can Trình Vì hiện nay việc điều tra vụ án xâm phạm tình dục cháu Q. đang tiến hành nên chưa thể chắc chắn định tội danh nào với bị can Trình mà chỉ có thể đưa ra các khả năng sẽ xảy ra. Thứ nhất, Trình chỉ thực hiện hành vi dâm ô đối với cháu Q., hiện nay bị can đã có dấu hiệu rõ của tội này. Nhưng điều kiện để được xử lý tội này là Trình phải không nhằm mục đích giao cấu hoặc thực hiện các hành vi quan hệ tình dục khác với cháu Q. Việc gây thương tích cho cháu Q. có thể xử lý tội cố ý gây thương tích (đợi kết quả giám định thương tích của cháu Q.). Thứ hai, Trình tự ý nửa chừng chấm dứt việc hiếp dâm cháu Q. Tức là lúc đầu Trình có ý định hiếp dâm nhưng khi định thực hiện thì cháu Q. sợ, la hét và chống cự nên Trình từ bỏ ý định. Trường hợp này là Trình đã tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội do chủ quan và có thể được miễn trách nhiệm hình sự. Tuy nhiên, các hành vi trước đó của Trình lại có đủ các dấu hiệu của tội dâm ô người dưới 16 tuổi hoặc tội cố ý gây thương tích nên kiểu gì Trình cũng phải chịu trách nhiệm về hai tội hoặc một trong hai tội này. Thứ ba, Trình đã thực hiện hành vi giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với cháu Q. Lúc này thì đã có đầy đủ dấu hiệu của tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi và không cần xử lý thêm tội dâm ô hoặc tội cố ý gây thương tích. Bởi lúc này, hai hành vi trên đã thuộc nội hàm của cấu thành tội hiếp dâm. Muốn vậy, các cơ quan tiến hành tố tụng phải thu thập chứng cứ như giám định cơ thể cháu Q., lời khai của Trình và cháu Q. Ban đầu Công an huyện Chương Mỹ khởi tố Trình để điều tra làm rõ hành vi dâm ô cũng là hợp lý, bởi lúc đó hành vi này là rõ nhất. Trên cơ sở khởi tố thì điều tra để xác định tiếp Trình có phạm tội hiếp dâm hay không, lúc đó chuyển tội danh vẫn kịp và hợp lý. Cần nhớ rằng khi tiến hành tố tụng phải đảm bảo yêu cầu của nguyên tắc suy đoán vô tội (Điều 13 BLTTHS 2015). Việc nhanh chóng tìm ra sự thật của vụ án là thuộc năng lực của cơ quan tiến hành tố tụng cụ thể. TS PHAN ANH TUẤN, Trưởng bộ môn Luật hình sự,

Trường ĐH Luật TP.HCM