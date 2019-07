Theo kế hoạch, sáng nay (12-7), TAND TP Sóc Trăng sẽ tuyên án vụ Châu Hoài Phương (phó chi cục QLTT tỉnh) và Ung Văn Thanh (Kiểm soát viên QLTT) bị truy tố tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Tuy nhiên, khi bị cáo và những người tham gia tố tụng đến nghe tòa tuyên án thì nhận được thông báo của Chánh án TAND TP Sóc Trăng về việc dời ngày tuyên án. Lý do được đưa ra là thẩm phán chủ tọa phiên tòa bị bệnh đột xuất nên không thể tuyên án theo kế hoạch.

Theo thông báo thời gian tuyên án HĐXX sẽ thông báo sau.



Hai bị cáo nhận thông báo dời ngày tuyên án của tòa

Đây là lần thứ hai, TAND TP Sóc Trăng "lỗi hẹn" việc tuyên án.

Trước đó, ngày 25-6, TAND TP Sóc Trăng đã đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm. Qua 6 ngày xét xử, chủ tọa phiên tòa tuyên bố nghị án kéo dài đến ngày 9-7 sẽ tuyên án.

Nhưng đến ngày hẹn thì HĐXX quay trở lại phần tranh luận do đại diện VKSND cung cấp thêm chứng cứ mới là Thông báo số 3559 ngày 10-8-2015 của Tổng cục An Ninh nhằm “đối đáp” lại quan điểm của Luật sư bào chữa cho rằng Cơ quan ANĐT – Công an Sóc Trăng không có thẩm quyền thụ lí, điều tra.

Sau phần tranh luận ngắn, HĐXX tiếp tục vào nghị án và thông báo sẽ tuyên án vào sáng 12-7 nhưng một lần nữa chưa thể tuyên án vì lý do trên.