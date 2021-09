Cần áp dụng quy định tương tự về quyền khởi kiện lại

Nếu người khởi kiện rút đơn kiện thì tòa đình chỉ giải quyết nhưng đương sự vẫn có quyền kiện lại nếu thời hiệu khởi kiện còn. Tuy nhiên, nếu nguyên đơn không nộp tạm ứng chi phí tố tụng thì không có quyền kiện lại để yêu cầu tòa giải quyết tiếp vụ án như đối với trường hợp rút đơn kiện. Thực tế cho thấy việc không nộp tạm ứng chi phí định giá, chi phí tố tụng khác có thể có rất nhiều lý do như trở ngại khách quan hoặc khả năng tài chính. Đương sự không có/ không đủ tiền nộp theo yêu cầu hoặc có khi do không hiểu biết về hậu quả pháp lý của việc không nộp tạm ứng chi phí tố tụng… Theo quy định, tòa không được từ chối giải quyết vụ, việc dân sự vì lý do chưa có điều luật để áp dụng. Ý nghĩa của quy định này là muốn tránh việc các đương sự tự xử, dễ dẫn đến nguy cơ áp dụng bạo lực trong giải quyết tranh chấp. Chính vì vậy, theo tôi, trong trường hợp nguyên đơn không nộp tạm ứng chi phí tố tụng, tòa vẫn có thể áp dụng tương tự quy định về quyền khởi kiện lại để thụ lý đơn kiện. Việc không được kiện lại vì lý do không nộp tạm ứng chi phí tố tụng là thiệt thòi cho đương sự trong khi nội dung tranh chấp chưa được giải quyết. LS HÀ NGỌC TUYỀN, Đoàn LS TP.HCM