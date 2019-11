Hoãn phiên tòa thầy giáo dạy nhạc 'nựng' nữ sinh

Ngày 19-11, TAND tỉnh Bình Thuận tạm hoãn phiên tòa phúc thẩm xét xử Nguyễn Văn Thừa (55 tuổi, phường Mũi Né, TP Phan Thiết, Bình Thuận) do luật sư của bị cáo vắng mặt xin tạm hoãn.

Tòa cũng buộc bị cáo bồi thường thiệt hại tinh thần và chi phí khám chữa bệnh cho gia đình ba bé gái tổng cộng hơn 40 triệu đồng. Phiên tòa được xét xử kín.

Bị cáo Thừa lúc bị bắt giam

Theo cáo trạng, Thừa là giáo viên dạy kèm môn nhạc cho các bé gái ở địa phương. Từ tháng 11-2018 đến tháng 2-2019, lợi dụng việc được phụ huynh tin tưởng giao các bé cho chở đi ăn uống, Thừa đã nhiều lần thực hiện hành vi dâm ô đối với ba bé gái TT (11 tuổi), AT (11 tuổi) và MT (12 tuổi).



Sau đó gia đình các bé đã tố cáo Thừa ra công an. Ban đầu, tại Công an phường Mũi Né, bị cáo thừa nhận hành vi của mình. Ngày 16-5, Cơ quan CSĐT Công an TP Phan Thiết ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt giam Thừa để điều tra về hành vi dâm ô