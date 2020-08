Hoãn phiên tòa xử 7 bị cáo vụ 39 người chết trong container

Ngày 31-8, TAND tỉnh Hà Tĩnh đã mở phiên tòa hình sự, xử sơ thẩm vụ án “tổ chức, môi giới người khác trốn ra nước ngoài trái phép, hoặc ở lại nước ngoài trái phép” đối với 7 bị cáo liên quan đến vụ 39 người chết trong container ở Anh.



Nguyễn Thị Thúy Hòa. Ảnh: CTV

Tuy nhiên tòa phải hoãn vì vắng tới 63 người làm chứng (chỉ có một người làm chứng có mặt) và một bị cáo quê Nghệ An xin vắng mặt do đang điều trị ung thư.

Phiên tòa sẽ được mở lại vào ngày 14-9-2020.

Các bị cáo bị truy tố về tội tổ chức, môi giới người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép gồm: Võ Văn Kỳ (58 tuổi), Võ Văn Hồ (68 tuổi, cùng trú xã Diễn Liên, huyện Diễn Châu, Nghệ An), Lê Văn Huệ (53 tuổi, trú xã Khánh Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An), Nguyễn Xuân Triều (24 tuổi, trú xã Công Thành, huyện Yên Thành), Nguyễn Thị Thúy Hòa (36 tuổi, trú xã Hưng Yên Nam, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An), Trần Đình Trường (35 tuổi, trú xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh), Nguyễn Quốc Thành (26 tuổi, trú phường Ba Láng, quận Cái Răng, TP Cần Thơ).



Bị cáo Nguyễn Quốc Thành. Ảnh: CTV

Ở vụ án này, Nguyễn Thị Thúy Diễm (30 tuổi, tức Bảo Bảo, quê Cần Thơ, lấy chồng Trung Quốc, trú TP Thụy An, Chiết Giang, Trung Quốc) đnag bị truy nã. Cơ quan An ninh điều tra Công an Hà Tĩnh cũng đã có văn bản đề nghị Bộ Công an phối hợp Interpol ban hành thông báo đỏ (truy nã quốc tế) đối với bị can Nguyễn Thị Thúy Diễm.

Như đã đưa tin, các bị cáo trên đã nhận hồ sơ, làm thủ tục cho nhiều công dân trên địa bàn các tỉnh, thành phố Hải Phòng, Hải Dương, Nam Định, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Tây Ninh để đi lao động bất hợp pháp tại các nước châu Âu.

Ngày 23-10-2019, cảnh sát hạt Essex (Anh) phát hiện 39 người Việt thiệt mạng trong một xe container ở đông bắc London (Anh). Trong vụ 39 người tử vong trong container ở Anh có nạn nhân Phạm Thị Trà M. (trú thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh). Chị em Diễm, Thành là “mắt xích” đường dây tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài này.

Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp chặt chẽ với các cục nghiệp vụ Bộ Công an nhanh chóng triển khai các mặt công tác điều tra, khởi tố vụ án, khởi tố bị can.