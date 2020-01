Hoãn xử phúc thẩm vợ chồng ông Trần Vũ Hải

Sáng 9-1, TAND tỉnh Khánh Hòa quyết định hoãn phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án trốn thuế trong quá trình giao dịch, chuyển nhượng nhà, đất tại TP Nha Trang (Khánh Hòa).

Phiên tòa này được mở do có kháng cáo của hai bị cáo là ông Trần Vũ Hải (luật sư (LS), thuộc Đoàn Luật sư TP Hà Nội) và vợ là bà Ngô Tuyết Phương.



Ông Trần Vũ Hải (áo trắng, bên phải) ngồi nghe HĐXX đọc quyết định hoãn phiên tòa. Ảnh: TL

Theo quyết định hoãn phiên tòa, ông Trần Vũ Hải và nhiều LS bào chữa cho bị cáo này vắng mặt không lý do. Bà Ngô Tuyết Phương có đơn xin hoãn phiên tòa với lý do đang khám chữa bệnh. Tuy nhiên, HĐXX xét thấy tài liệu chứng cứ do bị cáo Phương cung cấp kèm theo đơn xin hoãn phiên tòa là bản photocopy, không có dấu, do phòng khám tư nhân phát hành. Do đó, HĐXX xác định bị cáo Ngô Tuyết Phương vắng mặt không lý do.



Cũng theo quyết định trên, các LS bào chữa cho bị cáo Ngô Tuyết Phương đều có đơn xin hoãn phiên tòa. Tuy nhiên, HĐXX nhận thấy lý do xin hoãn phiên tòa của các LS trên là không có căn cứ để chấp nhận. Do đó, HĐXX xác định các LS này vắng mặt không lý do.

Ngoài ra, nhiều người làm chứng đều vắng mặt không có lý do. Những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là công chứng viên của Văn phòng công chứng Hoàng Huệ - Phạm Tuấn có đơn xin xét xử vắng mặt.

HĐXX quyết định thời gian mở lại phiên tòa phúc thẩm vụ án trên vào sáng 16-1.

Tại phiên tòa, đại diện VKSND tỉnh Khánh Hòa cũng đề nghị hoãn phiên tòa.



Ông Trần Vũ Hải trao đổi cùng luật sư bào chữa cho ông. Ảnh: TL

Theo ghi nhận của PV, sáng 9-1, ông Trần Vũ Hải cùng một số LS bào chữa cho ông có đến TAND tỉnh Khánh Hòa nhưng không tham dự phiên tòa. Trao đổi với PLO, ông Trần Vũ Hải cho biết ông không tham dự phiên tòa là do ông yêu cầu TAND tỉnh Khánh Hòa phải giải quyết khiếu nại của vợ chồng ông cùng các LS trước khi mở phiên tòa phúc thẩm. Mặt khác, ông Hải yêu cầu HĐXX phải cho các phóng viên báo chí tác nghiệp thì ông mới tham dự phiên tòa vì đây là phiên tòa xét xử công khai.



Cũng theo ông Trần Vũ Hải, đầu giờ buổi sáng, trước khi phiên tòa được mở, ông cùng các LS đã gửi đến chánh án TAND tỉnh Khánh Hòa đơn khiếu nại hành vi tố tụng của thẩm phán và yêu cầu thay đổi thẩm phán chủ tọa phiên tòa.

Theo trình bày của ông Hải, vợ chồng ông cùng các LS đã gửi đơn đến thẩm phán Nguyễn Tuấn Long, người thụ lý giải quyết phúc thẩm và chủ tọa phiên tòa, đề nghị trưng cầu giám định bổ sung hoặc giám định lại liên quan đến giám định thuế. Tuy nhiên, đến ngày đưa vụ án ra xét xử, vợ chồng ông Trần Vũ Hải cùng các LS chưa nhận được văn bản giải quyết của thẩm phán chủ tọa.



Ông Trần Vũ Hải (trái) cùng một số luật sư đến TAND tỉnh Khánh Hòa nhưng không tham dự phiên tòa. Ảnh: TẤN LỘC

Vợ chồng ông Trần Vũ Hải và các LS bào chữa cho các bị cáo cho rằng việc không giải quyết đơn đề nghị là vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng hình sự, ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của những người bị buộc tội.

Vợ chồng ông Trần Vũ Hải và các LS đề nghị chánh án TAND tỉnh Khánh Hòa giải quyết khiếu nại, đồng thời thay đổi thẩm phán chủ tọa phiên tòa Nguyễn Tuấn Long bằng một thẩm phán khác để vụ án được giải quyết khách quan, đúng luật.





Lực lượng giữ gìn an ninh tại tòa. Ảnh: TẤN LỘC

Trong khi đó, trước khi mở phiên tòa, TAND tỉnh Khánh Hòa đã gửi đến ông Trần Vũ Hải và các LS văn bản do thẩm phán Nguyễn Tuấn Long ký ngày 6-1. Văn bản này đã bác đề nghị của vợ chồng ông Trần Vũ Hải và các LS với lý do cho rằng không thuộc trường hợp phải tiến hành giám định bổ sung hoặc giám định lại. Ngay sau khi nhận văn bản, ông Trần Vũ Hải cùng các LS đã khiếu nại văn bản trên, đề nghị chánh án TAND tỉnh Khánh Hòa giải quyết.





Đoạn đường trước trụ sở TAND tỉnh Khánh Hòa sáng 9-1. Ảnh: TẤN LỘC

Như PLO đã phản ánh, ngay từ sáng sớm, lực lượng công an đã kiểm tra an ninh khu vực trụ sở TAND tỉnh Khánh Hòa. Đoạn đường trước cổng trụ sở tòa án cũng bị phong tỏa. Nhiều phóng viên các báo bị lực lượng an ninh ngăn cản, không cho vào tác nghiệp tại phiên tòa.