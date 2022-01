Sáng 6-1, TAND Cấp cao tại TP.HCM mở phiên phúc thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Văn Tuấn (sinh năm 1989) về tội trộm cắp tài sản.

Sau khi bị TAND tỉnh Đồng Nai tuyên phạt 12 năm tù về tội danh trên, Tuấn kháng cáo kêu oan.



Tuy nhiên, bị hại có đơn xin vắng mặt do có tiếp xúc với người mắc COVID-19 nên HĐXX quyết định hoãn phiên tòa, ngày xử sẽ ấn định sau.



Theo hồ sơ, tháng 5-2017, Tuấn mua ô tô bán tải hiệu Chevrolet giá 789 triệu đồng, trong đó Ngân hàng (NH) TMCP Quân đội - Chi nhánh Phú Nhuận bảo lãnh cho vay 725 triệu đồng.



Tháng 7-2017, Tuấn làm chứng cho ông Trần Minh Trung đem xe này thế chấp cho ông Trần Thái Sơn để vay 250 triệu đồng. Các bên lập hợp đồng thế chấp xe, thời hạn vay hai tháng, lãi suất tự thỏa thuận. Toàn bộ tiền vay do ông Trung sử dụng.



Ông Sơn đem xe đến trước sân nhà mẹ ông ở khu Cầu Xéo, thị trấn Long Thành (huyện Long Thành, Đồng Nai) để cất giữ.



Khoảng 20 giờ ngày 18-10-2017, Tuấn đến nhà mẹ ông Sơn, dùng chìa khóa thứ hai mở cửa xe và chạy xe về quê ở Nghệ An. Ông Sơn phát hiện và trình báo việc mất xe.



Sau đó, ngày 6-11-2017, Công an huyện Long Thành (Đồng Nai) tạm giữ xe này khi Tuấn đang chạy trên đường ở TP.HCM. Sau đó, Tuấn bị truy tố tội trộm cắp tài sản theo khoản 4 Điều 173 BLHS 2015.