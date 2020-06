Hội đồng định giá nói về vụ kính xe hơi cũ bằng giá mới

Bốn lần tiếp nhận cho ba kết quả khác nhau Theo hồ sơ, ngày 6-4-2016, ông Sử đi ngang qua nhà anh V. thì thấy anh này nên đòi nợ. Do gọi anh V. không được, ông Sử ném cục gạch vào trong sân thì làm vỡ kính chắn gió phía sau chiếc ô tô hiệu Ford Everest. Ban đầu HĐĐG tỉnh Đồng Nai xác định thiệt hại chiếc kính ô tô đã qua sử dụng gần 10 năm theo giá trị kính mới 100% là 3,2 triệu đồng. Sau đó, khi cơ quan tố tụng trưng cầu định giá lại thì hai lần HĐĐG có văn bản từ chối với lý do: Không có căn cứ để xác định giá trị thực còn lại của kính xe tại thời điểm xảy ra vụ án. Mới đây, HĐĐG tỉnh Đồng Nai lại xác định kính chắn gió là tài sản có giá trị sử dụng hầu như không bị hao mòn theo thời gian. Do đó, giá trị kính chắn gió phía sau ô tô được tính bằng giá trị thay mới tại thời điểm ngày xảy ra vụ án là hơn 2,1 triệu đồng. Từ đây, cơ quan CSĐT công an huyện ra kết luận điều tra lần thứ bảy và chuyển sang VKSND huyện ra cáo trạng truy tố bị can Sử.