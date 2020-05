Hồi hộp với cây da hơn trăm tuổi bị nghiêng

Quy định pháp lý liên quan Điều 17, Điều 22 Nghị định 64/2010 của Chính phủ và Văn bản số 05 ngày 13-9-2018 của Bộ Xây dựng quy định về quản lý cây xanh đô thị thì UBND cấp huyện ban hành danh mục cây bảo tồn trên địa bàn. Các loại cây được bảo tồn phải được thống kê về số lượng, chất lượng, đánh số cây, treo biển tên, lập hồ sơ và phải có chế độ chăm sóc đặc biệt và bảo vệ cho từng cây để phục vụ công tác bảo tồn. Nếu cây bảo tồn đã chết, đã bị đổ gãy hoặc có nguy cơ gãy đổ gây nguy hiểm; bị bệnh hoặc đến tuổi già cỗi không đảm bảo an toàn… thì phải chặt hạ, dịch chuyển cây. Việc này phải có giấy phép và UBND cấp tỉnh là cơ quan quy định thẩm quyền cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh đô thị (Điều 14 Nghị định 64/2010). Nếu UBND tp Sa Đéc nhận định cây da vẫn còn khả năng sống và phải bảo tồn thì phải có phương án đảm bảo an toàn cho các hộ dân. Nếu cây da này có nguy cơ gãy đổ, không đảm bảo an toàn thì phải chặt hạ, di dời cây. Luật sư LÊ DOÃN TUẤN, đoàn Luật sư TP.HCM