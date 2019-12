Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2020

Thi hành án xong hơn 52 ngàn tỷ Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành tư pháp là công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính. Theo đó, trong năm 2019, về việc, các cơ quan THADS đã thụ lý 972.376 việc (tăng 4,99% so với năm 2018), trong đó số có điều kiện thi hành là 737.061 việc, đã thi hành xong 579.256 việc (tăng 1,42% so với năm 2018), đạt tỉ lệ 78,59%. Về tiền, tổng số thụ lý là hơn 273.748 tỷ (tăng 39,81% so với năm 2018), trong đó số có điều kiện thi hành là hơn 148.791 tỷ, đã thi hành xong hơn 52.715 tỷ (tăng 52,77% so với năm 2018), đạt tỉ lệ 35,43%.