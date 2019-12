Hôm nay xử 2 bị cáo Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn

Cựu chủ tịch AVG có nhiều tình tiết giảm nhẹ Cáo trạng của VKSND Tối cao nhận định ông Phạm Nhật Vũ không phải chịu trách nhiệm chính về các hậu quả thiệt hại của MobiFone do hành vi phạm tội vi phạm về đầu tư công của ông Nguyễn Bắc Son và đồng phạm gây ra. Tuy nhiên, trước khi khởi tố vụ án, cựu chủ tịch HĐQT AVG đã chủ động, tích cực khắc phục toàn bộ thiệt hại cho MobiFone với số tiền gần 8.800 tỉ đồng, bao gồm cả tiền lãi phát sinh chi phí liên quan đến dự án. Ông Phạm Nhật Vũ cũng được ghi nhận “đã tích cực phối hợp cung cấp tài liệu để CQĐT làm rõ hành vi của các bị can vi phạm về đầu tư công, cũng như hậu quả của vụ án” nên không bị xử lý trách nhiệm hình sự về tội vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng.

Bị can Phạm Nhật Vũ cùng tám bị can trong thương vụ AVG đã bị khởi tố. (Ảnh do Bộ Công an cung cấp) Với hành vi đưa hối lộ, ông Vũ bị truy tố ở khoản 4 Điều 364 BLHS với khung hình phạt từ 12 năm đến 20 năm tù. Ngoài ra, ông Vũ được ghi nhận có nhiều tình tiết giảm nhẹ, như có đơn tự nguyện khai báo và đầu thú về hành vi phạm tội, nhận thức rõ và ăn năn hối lỗi về hành vi phạm tội; tích cực khai báo và hợp tác với CQĐT, VKSND Tối cao để làm rõ hành vi phạm tội của các bị can nhận hối lộ, giúp cho cơ quan tố tụng sớm kết thúc điều tra vụ án… “Cần áp dụng đầy đủ, triệt để các quy định tại điểm d khoản 1 Điều 3; khoản 1, 2 Điều 51 và các quy định khác của BLHS năm 2015 để xem xét, quyết định mức hình phạt tương xứng với những tình tiết giảm nhẹ nêu trên của bị can Phạm Nhật Vũ” - cáo trạng nêu. Những người đang bị tạm giam

1. Bị cáo Nguyễn Bắc Son, cựu bộ trưởng TT&TT, bị bắt tạm giam từ ngày 23-2-2019. 2. Bị cáo Trương Minh Tuấn, cựu bộ trưởng TT&TT, cựu phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, bị bắt tạm giam ngày 23-2-2019. 3. Bị cáo Phạm Đình Trọng, cựu vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp, Bộ TT&TT, bị bắt tạm giam từ ngày 10-7-2018. 4. Bị cáo Lê Nam Trà, cựu chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Viễn thông MobiFone, bị bắt tạm giam từ ngày 11-7-2018. 5. Bị cáo Cao Duy Hải, cựu tổng giám đốc MobiFone, bị bắt tạm giam từ ngày 13-11-2018. 6. Bị cáo Phan Thị Hoa Mai, cựu thành viên Hội đồng thành viên MobiFone, được tại ngoại. 7. Bị cáo Hồ Tuấn, cựu thành viên Hội đồng thành viên MobiFone, được tại ngoại. 8. Bị cáo Phạm Thị Phương Anh, cựu phó tổng giám đốc MobiFone, bị bắt giam ngày 13-11-2018, đến ngày 26-8-2019 được cho tại ngoại. 9. Bị cáo Nguyễn Mạnh Hùng, cựu phó tổng giám đốc MobiFone, được tại ngoại. 10. Bị cáo Nguyễn Bảo Long, cựu phó tổng giám đốc MobiFone, được tại ngoại. 11. Bị cáo Nguyễn Đăng Nguyên, cựu phó tổng giám đốc MobiFone, được tại ngoại. 12. Bị cáo Võ Văn Mạnh, giám đốc Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Thẩm định giá AMAX, bị bắt tạm giam từ ngày 13-4-2019. 13. Bị cáo Hoàng Duy Quang, Giám đốc Chi nhánh phía Bắc Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Thẩm định giá AMAX, bị bắt tạm giam ngày 13-4-2019. 14. Bị cáo Phạm Nhật Vũ, cựu chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Nghe nhìn toàn cầu AVG, bị bắt tạm giam từ ngày 12-4-2019.