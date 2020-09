Hôm nay, xử băng móc túi khu Suối Tiên

Hôm nay, 12-9, TAND quận Thủ Đức (TP.HCM) mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hai vụ án trộm cắp tài sản do hai bị cáo Quách Chinh Nhân và Dương Thị Sen thực hiện. Đây là hai vụ án được khởi tố sau khi báo Pháp Luật TP.HCM đăng tải loạt phóng sự điều tra về hai băng nhóm chuyên móc túi hành khách đi xe buýt ở khu vực Suối Tiên (giữa quận Thủ Đức và quận 9, TP.HCM).



Phá án từ phản ánh của báo

Hai bị cáo Quách Chinh Nhân (sinh năm 1972, còn gọi là Nhân “siêu nhân”, ngụ huyện Hóc Môn, TP.HCM) và Dương Thị Sen (sinh năm 1962, còn gọi là Gái Vọng, quê Đà Nẵng) bị VKSND quận Thủ Đức truy tố về tội trộm cắp tài sản. Các bị cáo bị truy tố theo khoản 2 Điều 173 BLHS (hình phạt cao nhất đến bảy năm tù).

Thẩm phán Vũ Thanh Lâm, Chánh án TAND quận Thủ Đức, sẽ làm chủ tọa hai phiên xử này.

Cáo trạng nêu ngày 15-10-2019, báo Pháp Luật TP.HCM và các báo, đài đăng loạt bài về tệ nạn móc túi hành khách trên xe buýt tại khu vực Suối Tiên. Sau các bài báo, công an vào cuộc đưa Nhân về để đấu tranh làm rõ. Cụ thể, ngày 28-10-2019, Cơ quan CSĐT Công an quận Thủ Đức khởi tố bị can, bắt tạm giam với Quách Chinh Nhân và Dương Thị Sen để điều tra về tội trộm cắp tài sản.

Vụ án thứ nhất do bị cáo Quách Chinh Nhân cầm đầu, thực hiện. Quá trình điều tra cho thấy để có tiền tiêu xài, Nhân và một số đối tượng đã bàn bạc với nhau đến trạm xe buýt đối diện khu Suối Tiên để móc túi hành khách đi xe buýt. Từ ngày 24-9 đến 13-10-2019, Nhân cùng đồng phạm thực hiện nhiều vụ trộm cắp. Trong đó, ba vụ xác định được bị hại là hành khách đi xe buýt số 33, số 99, số 150, tổng giá trị tài sản chiếm đoạt hơn 20 triệu đồng.

Còn tám vụ trộm cắp khác ở khu vực trạm xe buýt đối diện khu Suối Tiên đến nay vẫn chưa xác định được các bị hại nên công an đã tách vụ án để tiếp tục điều tra, xử lý sau.



Bị cáo Quách Chinh Nhân và Dương Thị Sen khi bị bắt. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Thành tích bất hảo của trùm móc túi

Vụ thứ hai liên quan đến nhóm móc túi của Dương Thị Sen và Bùi Văn Hiển, cũng hoạt động tại khu vực trạm xe buýt đối diện khu du lịch Suối Tiên.

Theo đó, công an xác định Sen là đối tượng có nhân thân xấu. Năm 2001, Sen bị đưa vào cơ sở giáo dục. Cùng thời gian này, Sen bị TAND quận Bình Thạnh (TP.HCM) xử phạt hai năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Năm 2002, Sen bị TAND quận 11 (TP.HCM) xử phạt hai năm sáu tháng tù về tội trộm cắp tài sản. Năm 2003, Sen bị TAND tỉnh Phú Yên xử phạt ba năm tù về tội cướp tài sản. Tổng hợp hình phạt chung là bảy năm sáu tháng tù.

Sau đó, Sen lại tiếp tục trộm cắp tài sản và bị bắt trong vụ án móc túi hành khách đi xe buýt trước khu Suối Tiên.

Kết quả điều tra xác định từ ngày 28-9 đến 5-10-2019, Sen và Hiển đã thực hiện nhiều vụ móc túi của hành khách đi xe buýt, chiếm đoạt tài sản có tổng trị giá là 19 triệu đồng. Khi bị bắt, Sen khai thêm hai vụ trộm cắp khác nhưng công an chưa xác minh được nên tách ra để tiếp tục điều tra, xử lý sau.

Bùi Văn Hiển hiện đã bỏ trốn nên cơ quan chức năng đã tách vụ án để điều tra sau.

