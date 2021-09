Ngày 21-9, Tổng công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH một thành viên thông tin việc sáu tủ đông tại ô vựa K-35 chợ Bình Điền mất điện là do đông dung tích 1.143 lít (trong tổng số 10 tủ) bị rò điện làm nhảy CB tổng của ô vựa này.



Vậy trong sự việc này, ai là người có lỗi, phải bồi thường hàng trăm tấn hàng hư hỏng của tiểu thương?

ThS - luật sư (LS) Nguyễn Văn Hậu, Phó Chủ nhiệm Đoàn LS TP.HCM, nhận định rằng để xác định trách nhiệm trong trường hợp này, cần xem xét nội dung hợp đồng thuê liên quan đến nghĩa vụ cung cấp điện cho ô chợ.

Theo Luật Điện lực năm 2012 (sửa đổi, bổ sung năm 2018) thì bên cung cấp điện (bao gồm cả đơn vị bán lẻ điện là công ty quản lý chợ) có trách nhiệm quản lý hệ thống điện và các vấn đề liên quan đến việc sử dụng điện khác từ công tơ điện được lắp tại địa điểm sử dụng điện trở về trước. Hệ thống sử dụng điện từ sau công tơ điện là tài sản của người sử dụng điện và thuộc trách nhiệm đầu tư, quản lý của người sử dụng điện đó.

Do đó, phải làm rõ nguyên nhân dẫn đến việc nguồn điện cung cấp cho các thiết bị bảo quản hàng hóa bị ngắt là do công ty quản lý chợ (bên cho thuê) không đảm bảo nguồn điện an toàn để cung cấp cho hệ thống tủ lạnh hay là do tiểu thương sử dụng thiết bị điện tại ô vựa thiếu an toàn gây ra, từ đó mới có thể xác định trách nhiệm của các bên.

Việc TP.HCM đang thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng có được xem là trường hợp bất khả kháng để miễn trách nhiệm bồi thường cho bên có lỗi không?

Theo LS Bùi Quốc Tuấn, Đoàn LS TP.HCM, để được miễn trách nhiệm bồi thường, bên có lỗi gây thiệt hại phải chứng minh được nghĩa vụ của họ không thể thực hiện được do bất khả kháng, việc không thể thực hiện nghĩa vụ có nguyên nhân trực tiếp từ việc tuân thủ Chỉ thị 16. Cần xem xét hợp đồng thuê ô chợ có thỏa thuận về trách nhiệm bồi thường, mua bảo hiểm về sự kiện bất khả kháng hay không, có quy định về miễn trừ trách nhiệm đối với sự kiện bất khả kháng hay không…