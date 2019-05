Hủy án sơ thẩm vụ sót vật chứng do… lỗi đánh máy

Ngày 6-5, trao đổi với PLO, chị Phan Thị Hải (vợ anh Nguyễn Thanh Nhường, bị cáo trong vụ án cố ý gây thương tích) cho biết TAND tỉnh Quảng Nam vừa xử phúc thẩm vụ án và tuyên hủy toàn bộ bản án của tòa cấp sơ thẩm của TAND TP Hội An.

Theo chị Hải, HĐXX phúc phẩm cho rằng một số điểm quan trọng của vụ án chưa được tòa sơ thẩm làm rõ trong phiên xử sơ thẩm, cần phải điều tra làm rõ.

Thứ nhất, tòa sơ thẩm chưa xác định được rõ ràng hành vi của bị cáo Nhường trong trường hợp này là cố ý gây thương tích hay vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng.

Thứ hai là chưa xem xét có hay không trách nhiệm của bị hại trong việc gây thương tích 4% cho bị cáo là có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm.

Thứ ba HĐXX cho rằng cần phải làm rõ tại sao biên bản thu giữ vật chứng vụ án không có cây bồ cào nhưng nội dung cáo trạng lại mô tả Nhường là người chủ động cầm cây bồ cào đánh ông Dũng. Từ đó, TAND tỉnh Quảng Nam đã tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm, trả hồ sơ điều tra lại theo quy định.



Bị cáo Nhường tại nơi xảy ra xô xát với ông Dũng. Ảnh: TA

Trao đổi với PV, luật sư bào chữa cho bị cáo Nhường, cho hay việc TAND tỉnh Quảng Nam tuyên hủy án sơ thẩm là chính xác vì bản án của TAND TP Hội An xử Nhường tội cố ý gây thương tích là không có căn cứ, có dấu hiệu làm oan sai cho bị cáo.

Theo LS, việc ném viên gạch trúng vào vùng đầu ông Dũng nằm ngoài ý thức chủ quan của bị cáo, chỉ là phản xạ tức thời nhằm mục đích tự vệ, ngăn chặn ông Dũng tiếp tục xâm phạm đến tính mạng sức khỏe của mình. Bởi Nhường lúc này đang bị thương, trên người không có bất kỳ công cụ, phương tiện nào để tự vệ, trong khi ông Dũng vẫn tiếp tục cầm hung khí truy đuổi. Việc ném viên gạch về người đang đuổi đánh mình trong tình thế nguy cấp là sự chống trả cần thiết, khi không thể có sự lựa chọn nào khác.

"Hơn nữa trong tình thế tính mạng, sức khỏe đang cận kề bị đe dọa thì việc nhặt viên gạch có sẵn phía trước ném về phía người đang đe dọa mình nhằm triệt tiêu khả năng tấn công của ông Dũng. Do vậy hành vi của bị cáo Nhường là phòng vệ chính đáng theo quy định tại Điều 22 BLHS, chứ không phải là hành vi cố ý gây thương tích” – LS, nói.

Cạnh đó, LS này cũng cho rằng quá trình điều tra, cơ quan tố tụng đã vi phạm nghiêm trọng luật tố tụng và có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm khi không xem xét khởi tố ông Dũng về việc dùng hung khí đánh vào vùng đầu, gây thương tích 4% cho bị cáo Nhường.

Đây là vụ án mà PLO.VN đã phản ánh trong bài viết Rắc rối vụ án nghi mất cây mai cảnh trước đó (bài Sót vật chứng do… lỗi đánh máy trên báo giấy số ra ngày 17-1-2019).

Theo cáo trạng, bị cáo Nhường và ông Nguyễn Văn Dũng (cùng trú phường Thanh Hà, TP Hội An) có tranh chấp một lô đất nhưng chưa được chính quyền giải quyết. Theo đó, gia đình ông Dũng đã kê khai đất từ năm 1993. Năm 2009, ông Dũng được chính quyền địa phương cấp giấy đỏ cho 233 m2 đất, diện tích còn lại vẫn đang tranh chấp.

Trưa 9-1-2018, ông Dũng nghi ngờ Nhường nhổ một số cây mai và cây cảnh ông trồng trên phần đất tranh chấp nên cầm cây ba chia sang nhà tìm Nhường nói chuyện. Sau đó hai bên xảy ra xô xát. Ông Dũng bị Nhường dùng cây bồ cào làm cỏ đánh liền đưa cây ba chia lên đỡ khiến phần kim loại của cây ba chia rơi ra. Tiếp đó, Nhường bị đánh trúng trán nên đá vào lưng khiến ông Dũng bị rơi cây ba chia.

Khi ông Dũng bỏ chạy thì bị cáo chặn đường, ném hai hòn gạch, trong đó một hòn trúng đầu làm ông bất tỉnh. Sau khi ông Dũng tố cáo thì Nhường bị khởi tố, truy tố nhưng được tại ngoại.

Vụ án do TAND TP Hội An thụ lý. Quá trình điều tra và xét xử, bị cáo Nhường kêu oan, cho rằng bản kết luận điều tra và nội dung cáo trạng bị làm sai lệch so với diễn biến vụ án.

Bị cáo thừa nhận có gây thương tích cho ông Dũng nhưng nói rằng đó là hành vi tự vệ chính đáng. Bởi theo Nhường, bị hại là người vô cớ mang cây ba chia sang nhà tấn công bị cáo trước. Bị tấn công bất ngờ, người bị cáo chảy nhiều máu, phải chạy ra vườn sau nhà nhưng ông Dũng vẫn cầm hung khí đuổi đánh đến cùng. Do hoảng hốt nên bị cáo đã nhặt hai hòn gạch ném lại, trong đó một hòn trúng vào đầu ông Dũng.

Nêu quan điểm tại tòa, LS của bị cáo cho rằng việc truy tố bị cáo tội cố ý gây thương tích là không có cơ sở. Theo LS, trong vụ án này cần phải làm rõ việc có hay không cây bồ cào vì đây mấu chốt để xác định hành vi của bị cáo đã cố ý gây thương tích hay phòng vệ chính đáng. Cáo trạng mô tả Nhường là người chủ động cầm cây bồ cào đánh ông Dũng nhưng thực tế vật chứng này không được thu giữ mà chỉ tồn tại trên lời khai của vợ chồng bị hại.

Trong khi đó, lời khai của người bị hại và một số giấy tờ hồ sơ vụ án còn có điểm chưa thống nhất. Đơn cử như trong biên bản ghi lời khai, biên bản tạm giữ đồ vật ngay trong ngày xảy ra vụ án và biên bản tiếp nhận tin tố giác tội phạm của ông Dũng tại công an phường chỉ đề cập đến cây ba chia, hai hòn gạch mà không có cây bồ cào.

Hay tại thông báo tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm của Công an TP Hội An nêu: Trong lúc nói chuyện thì hai bên xảy ra mâu thuẫn, ông Dũng dùng gậy đánh hai cái vào đầu và vai Nhường. Nhường dùng tay đánh lại và hai bên vật nhau xuống đất. Anh Nhường bỏ chạy tìm bồ cào làm cỏ để đánh lại nhưng không thấy. Ông Dũng đuổi kịp nên anh Nhường nhặt hai hòn gạch ném về phía ông Dũng. Tuy nhiên, kết luận điều tra và cáo trạng sau đó lại nói rằng Nhường là người chủ động cầm bồ cào tấn công ông Dũng trước.

Trước lập luận của LS, đại diện VKS nói rằng cơ quan CSĐT đã yêu cầu gia đình bị cáo Nhường giao nộp cây bồ cào nhưng không nhận được sự hợp tác. Còn việc một số giấy tờ trong hồ sơ vụ án không nhắc đến vật chứng là cây bồ cào có thể là do… lỗi đánh máy (!?).

Dù vụ án nhiều tình tiết chưa được làm sáng tỏ, lời khai các bên còn mâu thuẫn nhưng HĐXX TAND TP Hội An vẫn kết án bị cáo Nhường 2 năm tù.