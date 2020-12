Hủy án vụ 2 bà nắm tóc, giằng co dẫn đến sảy thai

Ngày 4-12, TAND tỉnh Tây Ninh xử phúc thẩm vụ Lại Thị Hường (sinh năm 1977, ngụ huyện Tân Biên ) bị truy tố về tội cố ý gây tổn hại cho sức khoẻ người khác. Bị hại là bà Hoàng Thị Hà bị tổn hại sức khoẻ tại thời điểm giám định là 13%.

Vụ án gây tranh cãi về việc nắm tóc, giằng co giữa hai người phụ nữ với hậu quả sảy thai là có mối liên quan không. Hồ sơ việc có thai của bị hại cũng được đặt vấn đề vì chưa được làm rõ. HĐXX phúc thẩm đã quyết định hủy án sơ thẩm để điều tra lại.



Theo hồ sơ, cuối năm 2018, chồng của bị cáo Hường thuê bảy công đất của bà Hà ngụ cùng ấp để trồng mì. Trong quá trình trồng mì, chồng Hường có mượn mô-tơ của bà Hà để tưới mì.

Đến đầu tháng 12-2019, khi máy được trả lại thì bà Hà phát hiện máy kêu quá to và bảo chồng Hường tìm thợ sửa. Tuy nhiên, ông này không làm nên bà Hà kêu thợ sửa nhưng đòi tiền công từ chồng Hường.

Sáng 14-12-2019, Hường đi ăn sáng và phàn nàn việc bà Hà sửa mô-tơ không trả tiền mà kêu chồng mình trả. Gần trưa nghe lại sự việc trên, bà Hà xách xe qua nhà Hường nói chuyện vì cho rằng bị nói xấu. Hai bên chửi nhau sau đó bà Hà chạy xe về nhà.

Bị chửi, Hường lấy xe đến nhà bà Hà đôi co lại. Tại đây, khi thấy bà Hà đang ngồi ghế trước nhà, Hường đi đến cầm ghế nhựa đập mạnh xuống nền nhà bên cạnh bà. Bà Hà đứng dậy chửi và xô đẩy qua lại làm Hường ngã xuống nền xi măng.

Sau đó, bà Hà định vào nhà lấy điện thoại gọi công an thì bị Hường dùng hai tay nắm tóc ghì xuống. Đối lại, bà Hà cũng dùng tay nắm tóc Hường ghì xuống. Hai bên giằng co với nhau khoảng ba phút thì mọi người can ngăn.

Sau đó, bà Hà chạy xe đến nhà trưởng ấp để trình báo sự việc nhưng không gặp nên quay về. Về nhà, phát hiện bị chảy máu ở vùng kín, bà Hà thay đồ đến công an xã trình báo mới bị Hường đánh dẫn đến tai nạn.

Công an tiếp nhận và hướng dẫn bà đi điều trị. Hai ngày sau, bà Hà được xuất viện, bác sĩ chẩn đoán là sảy thai tự nhiên (khoảng 9 tuần 2 ngày tuổi).

Ngày 5-4, bà Hà làm đơn yêu cầu xử lý hình sự Hường. Hường tuy không thừa nhận hành vi phạm tội nhưng tự nguyện nộp 7 triệu đồng tại Chi cục thi hành án để bồi thường thiệt hại cho bị hại và khắc phục hậu quả.

Tại phiên xử sơ thẩm, luật sư cho rằng kết luận ghi từ "có thể" tức là chưa thể khẳng định hành vi của bị cáo làm nạn nhân sảy thai. Theo đó, cần phải theo nguyên tắc suy đoán có lợi cho bị cáo nhưng cơ quan tố tụng lại quy kết theo chiều hướng bất lợi. Bệnh án của bệnh viện ghi thời gian không trùng khớp với sự việc gây gổ giữa hai bên...

Bị cáo Hường thì cho rằng không có căn cứ xác định bị hại có thai.

HĐXX cho rằng thời gian xảy ra giằng co giữa hai bên đến khi bà Hà nhập viện diễn ra liên tục. Trước đó, theo bệnh án, bà Hà không bị bệnh lý và không bị tai nạn hay tác động ngoại lực nào.

Theo kết luận giám định, việc hai bên nắm tóc, giằng co với nhau thì có thể dẫn đến sảy thai. Do đó, hành vi bị cáo Hường đã đủ yếu tố cấu thành tội VKS truy tố và tuyên phạt sáu tháng tù.